El Illas Trail sobrevive a las altas temperaturas

Golpes de calor, una hospitalización leve y un amago de suspensión. Esos fueron, además del compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo, algunos de ... los ingredientes que tuvo la primera edición de la Illas Trail, prueba de carreras por montaña que hizo sudar en todos los sentidos a la organización, La Solana Summit Trail. «Sabíamos que iba a hacer calor, pero no tanto. Salió el sol muy pronto, nos pusimos en 28 grados y las condiciones fueron muy difíciles. Pensamos en suspender, pero la carrera ya estaba en marcha y la pudimos sacar adelante», resume aliviado Julián González.

A nivel deportivo, los vencedores de la prueba grande y cronometrada de 15 kilómetros fueron David Fierro (La Solana Summit Trail) y Patricia Fernández (GM Reinoastur). Completaron el podio masculino Pablo Pravia (Asturpié Trail Team) y Sergio Carrasco (Asturias Himalaya) y el femenino Cristina Ardisana (Find Your Everest Team) y Elena Fernández (Celtastur Mushing).

La ola de calor que llevó ayer a Asturias a 36 grados en algunos puntos hizo mella en la Illas Trail, que se convirtió en todo un máster acelerado en organización de carreras para La Solana. «Creo que después de esto ya no nos asusta nada para el año que viene», sonríe Julián, que se asustó sobre todo con los golpes de calor y la hospitalización de un corredor, si bien «ya hemos hablado con él y está perfectamente. El resto de golpes los solucionamos con agua y ampliando el avituallamiento a la parte de arriba del recorrido, pues en principio solo teníamos abajo».

Los corredores disfrutaron de un paisaje espectacular a pesar del calor. LVA Organizadores y voluntarios, claves en un día complicado. LVA Pote para comer después del esfuerzo realizado. LVA 1 /

En ese sentido, «cuando vimos la situación pensamos en suspender, pero muchos corredores estaban ya arriba y no podíamos cortar la carrera. Afortunadamente todos llegaron a meta y no tuvimos que lamentar ningún incidente». De cara al año que viene «quizá saquemos a debate cambiar la fecha, pero el calendario está ya muy apretado y no es normal que en Asturias tengamos estas temperaturas a 29 de junio. Igual el año que viene nos llueve, aunque está claro que nos reuniremos y sacaremos conclusiones de la prueba».

A pesar del calor, el resto del plan salió como se esperaba, con pote para 500 personas llevado a cabo por la asociación de mujeres ALBA de Illas y un concierto del grupo La Movida a primera hora de la tarde. «El día estaba más para ensaladilla, pero gustó mucho el pote», asegura Julián, que se deshace en elogios hacia la labor de sus compañeros de club y voluntarios. «Sin ellos, hubiese sido imposible». La pena, que la piscina de Sollovio no estuviese aún abierta. Habría mejorado mucho la jornada.