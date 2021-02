PARABOBSLEIGH Isra Blanco espera mejorar en el Europeo de Francia su noveno puesto del Mundial El deportista corverano esperaba más de su periplo en Suiza, no se conforma con estar en el top 10 y espera afinar las bajadas en La Plagne Isra Blanco en una de las bajadas de ayer en el Mundial de St. Moritz de parabobsleigh. / IBSF N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 27 febrero 2021, 03:40

El periplo de Isra Blanco en la estación invernal suiza de St. Moritz no ha sido muy positivo, según sus propias palabras, después de quedar noveno clasificado en el campeonato del Mundo de parabobsleigh. Se disputó en dos jornadas, jueves y ayer viernes, con sus respectivas bajadas oficiales, «las más limpias que he hecho en estos días en Suiza», que no le sirvieron para estar en disposición de acercarse a los cinco primeros.

La semana pasada no estuvo al nivel que marcó el pasado año en las dos primeras citas de la Copa del Mundo, repitiendo en ambas la novena posición. Peor le fueron las cosas esta semana, el jueves, en la tercera cita, igualmente en St. Moritz. Isra Blanco ocupó la decimoquinta plaza, poniendo su objetivo en mejorar para las dos bajas del Mundial que cerraba su estancia en la estación suiza.

Y tras unos buenos entrenamientos previos, Isra recuperó sensaciones con las que de nuevo entró en el top diez con su noveno puesto, que sin cumplir sus expectativas, tiene un gran mérito para quien no puede entrenarse como es debido hasta las vísperas de las competiciones.

Ahora Isra Blanco se trasladará a Francia para afrontar la próxima semana las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo, y el Campeonato de Europa, que se disputan en la estación invernal de La Plagne. «No me voy muy contento de mi balance en Suiza, así que espero mejorar en Francia. En estas dos bajadas del mundial me encontré mejor, a ver qué tal allí».