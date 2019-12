Iyán Guedes brilla en Benidorm Iyán González Guedes. / QUIQUE64 La Copa de Asturias se reanuda el próximo sábado con los cuartos de final de la competición ENRIQUE IGLESIAS GIJÓN. Miércoles, 11 diciembre 2019, 08:36

El popular Festival Internacional de Benidorm se celebró con varios torneos de distintos ritmos y modalidades.

El destinado a los jugadores con ránking inferior a los 2.300 puntos reunió a 131 ajedrecistas y en él destacó la actuación de Iyán González Guedes, que realizó siete puntos de los diez posibles y finalizó undécimo, empatado en la quinta plaza, lo que le supone la ganancia de casi noventa puntos de Elo. Antonio Acebal terminó con cuatro puntos.

En la prueba para los trebejistas con ránking inferior a los 2.000 puntos, que reunió a 339 participantes, tomaron parte otros nueve asturianos. El mejor fue José Ramón Estévez, que realizó siete puntos de los diez posibles. Adolfo Santos hizo seis y medio, Aitor Siscar y Carlos Muñiz, seis; Javier García, cinco y medio; Ismael Cerezo y Omar Fernández, cuatro y medio; y Julio Alberto Acebal y Ricardo Fernández, terminaron con tres puntos y medio.

En los torneos de equipos se jugó la Copa de España para los sub 18 que reunió a 51 conjuntos, dos de ellos asturianos. El Antonio Rico, que formó con Samuel García, que fue el mejor del equipo y sumó tres puntos y medio en las cinco partidas que disputó en el primer tablero, Lucas Antuña, Aída García, Nerea Cañón y Omar Fernández, partía en el puesto 31 del orden de fuerza y finalizó en el 34, con cinco puntos de los doce posibles. El Grupo Covadonga alineó a María Joglar, que fue la más destacada con tres puntos y medio de los seis posibles en el primer tablero, Manuel Martínez, Alicia González, Álvaro González y Miguel Gorostidi, partió en el puesto 34 del ránking y terminó en el 33, también con cinco puntos de los doce posibles.

En la Copa de España para conjuntos sub 12, que disputaron 35 escuadras, participó otro conjunto del Grupo Covadonga que integraron Mario Suárez, David Junquera, que fue el mejor al lograr tres puntos y medio de seis en el segundo tablero, Silvia González y Álvaro Biempica. Partió el 25 del ránking y se clasificó el 28, con cuatro puntos de los doce disputados.

Por último, en el torneo de blitz participaron 124 jugadores y tres fueron asturianos, dos jóvenes valores y un ilustre veterano. De nuevo Iyán Guedes realizó una actuación destacada y quedó décimo, empatado en la quinta plaza, con seis puntos de los ocho posibles. Rafael Antuña finalizó con cuatro y medio puntos y Aitor Siscar hizo tres.

Por otra parte, en Avilés se disputó el torneo de la Escuela del Club Ajedrez Ensidesa en el que participaron dieciséis jóvenes. Ganó Marién Bagüés con autoridad tras vencer en las seis partidas disputadas. Nicolás Martín fue segundo y completó el podio Álex Labra, con el que empató a puntos Anna Victoria González.

Se reanudarán el sábado las competiciones en Asturias y la Copa afrontará los cuartos de final con el orden de encuentros siguiente: Pablo Morán-Naranco, Real Oviedo-San Juan Bautista, Grupo Covadonga-Ensidesa y Oviedo 93-Grupo 64. El regional de equipos sub 18 abordará la tercera jornada con estos enfrentamientos: Grupo Covadonga (4)-(3) Antonio Rico, Real Oviedo (3)-(2) Ciudad Naranco A, Candás (2)-(2) Ciudad Naranco B y Real Oviedo B (0)-(0) Ensidesa. Y en el torneo destinado a clubes sub 12 se litigarán los duelos siguientes: Grupo Covadonga (4)-(4) Antonio Rico, Ensidesa (4)-(2) Antonio Rico B, Antonio Rico D (2)-(2) Antonio Rico C, Ateneo Casino La Felguera (0)-(2) Ciudad Naranco A y descansará Ciudad Naranco B.