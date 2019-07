TRIATLE Javier Carnero agranda su leyenda en el europeo Javier Carnero, el segundo por la izquierda, abajo. / R. D. C. S. GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 00:30

Asturias se ha convertido en una potencia del pentatlón moderno. Más en concreto, de las disciplinas de biatlón y triatle, como quedó reflejado en los resultado finales del europeo celebrado en Portugal la pasada semana. Allí, Natalia Santa Bárbara y Javier Carnero se hicieron con los títulos individuales y mixto de triatle.

El torneo no pudo comenzar mejor para los asturianos. La misma Natalia subió al podio para colgarse el bronce en biatlón en individual y en mixto con Javier Carnero. No quisieron ser menos Diego Díaz y la lucense Claudia Gómez en U17, Mario y Raquel Alzaga en U19 y Begoña Norniella, Manuel Fernández y Miguel Ortiz en máster C y +70, respectivamente.