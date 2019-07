VOLEIBOL Jesús Iglesias sigue un año más en el Fertiberia Jesús Iglesias. / PATRICIA BREGÓN El técnico corverano da finalmente el 'sí' a Los Campos a pesar de tener tomada la decisión de no entrenar este curso SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 18 julio 2019, 00:14

Buenas noticias en el seno del Fertiberia Los Campos. En el banquillo continuará finalmente una temporada más Jesús Iglesias, uno de los pilares del club desde su fundación. Como jugador llegó a competir con el equipo de su vida a nivel nacional y como entrenador ha estado presente en los principales éxitos, desde el último ascenso a Primera Nacional hasta rozar la fase de ascenso a Superliga Femenina 2 la pasada temporada.

Aunque, trabajando fuera de la comarca, había tomado la decisión de no entrenar esta temporada para tomarse un respiro, tras varias reuniones con el presidente de Los Campos y su segundo entrenador, Carlos Pérez, ha decidido dar marcha atrás y comprometerse al menos una campaña más. «Más que el presidente es mi amigo y al final me ha convencido. No será fácil conciliar el trabajo y la familia con los viajes, la preparación de los entrenamientos y los partidos, pero no me he podido negar», explica el técnico.

El equipo comenzará a entrenar el 1 de agosto de forma individual, el 20 en grupo en Brown Bears CrossFit y el 1 de septiembre en pista. La plantilla está muy avanzada con las renovadas María Rey, Elvia, Natalia, Desy, Alba, Ardura e Iris y los fichajes Carolina Cuevas, Melissa y Bea Miguel.

Por su parte, La Curtidora Universidad aún no ha anunciado fichajes, bajas ni renovaciones de jugadoras ni cuerpo técnico, pero se espera que el bloque de los últimos años se mantenga.