Jesús Simón, entrenador del Pasek Belenos: «En el Muro de Zaro nos llega el aliento de la grada»

El Pasek Belenos alcanzará noviembre viviendo una situación clasificatoria delicada. Los avilesinos están acusando varios golpes en este arranque liguero que van desde el ... cambio de entrenador pocos días del arranque competitivo, hasta la llegada de muchos jugadores nuevos o la oleada de lesiones cuando tan solo se han cumplido cinco jornadas en esta DHB Élite.

Los blanquiazules, antepenúltimos en la tabla, encuentran muchas dificultades a la hora de desplegar su ataque. El fin se semana pasado, el cuadro dirigido por Jesús Simón evidenció esta carencia quedándose sin anotar ante un Valencia RC que se impuso con claridad por 24 a 0. Así, el partido de este domingo en el Muro de Zaro ante el Sant Cugat, segundo clasificado, puede ser determinante para saber si los locales han de mirar por salvar la categoría o apuntan a la recuperación con opciones de meterse en una zona más tranquila.

El Pasek Belenos tiene a favor que cuenta sus dos encuentros en Llaranes por victorias, además de demostrar una firmeza defensiva notable, especialmente en casa, aspecto que, a buen seguro, necesitará sacar a relucir nuevamente si quiere vencer al conjunto catalán. Pero anotando pocos puntos se antoja tarea muy difícil.

Jesús Simón, al frente del equipo técnico, nos atiende en las instalaciones de la Toba: «Trato de llegar antes del inicio de las sesiones. Vengo al contenedor gimnasio que adquirió el club y que colocaron aquí, en la Toba, así estoy con los jugadores, realizo algún ejercicio con ellos y acompaño al preparador físico, Facundo Camalé. El primer equipo dispone del gimnasio del Sanfer al mediodía y luego este para completar algún aspecto por las tardes aunque aquí se ejercitan más los chicos de la cantera o el sub 23», relata el preparador.

En cuanto a la competición liguera, «continuamos en un proceso de engranaje, de acoplamiento, de integración en el sistema y eso conlleva tiempo. Creo que en este último partido en Valencia se vieron algunas cosas que estamos trabajando para impulsar nuestro ataque, pero nos costó tener claridad en los últimos metros para ensayar o arrancar algún golpe de castigo importante. Seguiremos trabajando en ese sentido para aprovechar mejor nuestros balones de cara al partido del domingo».

Los viajes, un hándicap

El técnico argentino no oculta que «los viajes pesan, claro que influyen 12 horas de bus para ir y 12 para volver, por mucho que allí descanses y realices una buena sesión de activación el día previo. No obstante, sabemos que tenemos que trabajar para sobreponernos a eso y competir, poco a poco, mejor fuera de casa. Después, en cuanto a recuperar algún lesionado más, por ejemplo, a Nico Santa Cruz, ya veremos. Hemos de ser cautos. La mano es una fractura sensible».

Simón aprecia que «de locales parece que salimos de otra manera, nos llega el aliento de la grada, trabajamos para eso, para salir fuera de casa de la misma forma, eso estamos buscando. Ojalá el público acá siga siendo decisivo para este domingo. El tema de las indisciplinas es un aspecto en el que demostramos mejoría, tenemos que seguir así, reduciendo la comisión de golpes al mínimo posible. Tenemos pendiente mejorar el ataque del equipo», asume el técnico.