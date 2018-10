Hípica El jinete avilesino Ari González asume la coordinación de El Forcón Ari González con la amazona Eugenia García, a la que prepara para competir en quince días en Madrid. / Marieta «Ahora mismo hay pocos jinetes en Asturias y el objetivo es promocionar este deporte y atraer a la mayor cantidad de gente posible», sostiene SANTY MENOR Avilés Viernes, 12 octubre 2018, 01:22

Nueva etapa para el jinete avilesino Ari González, que a sus 32 años asumirá la coordinación de la sección de hípica del Centro Deportivo El Forcón. Aunque continuará montando y dando clases sueltas, en su nueva faceta se plantea como objetivos clave «mejorar un poco la escuela y sacar niños adelante. Ahora mismo en Asturias tenemos pocos jinetes, como se vio en el último campeonato regional, y esperamos poder revertir esta tendencia desde El Forcón, intentando también traer caballos».

El deportista local se muestra «muy feliz» por seguir haciendo carrera en «lo que más me gusta», algo muy complicado hoy en día, y más si hablamos de hípica. Ari, que montó por primera vez a caballo a los once años como alumno del recordado Víctor Agüero en las antiguas instalaciones de El Forcón, cierra el círculo tras varios años preparando los caballos de Julio Moya, el hermano del olímpico Sergio, en Porceyo. «Siempre me he dedicado más a preparar caballos jóvenes que a competir», explica, siendo sus últimos logros dos podios consecutivos en Montenmedio, Cádiz.

Además de la coordinación general del centro, Ari González ya prepara junto a una de las amazonas a las que entrena, Eugenia García, el Torneo Princesa de Asturias que tendrá lugar dentro de quince días en Madrid. Eugenia competirá en la categoría juvenil. «Es una de las últimas pruebas de la temporada», concluye el avilesino.