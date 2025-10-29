Joel Álvarez, 'El Fenómeno': «Muchos me dicen 'el campeón del pueblo' y me gusta. Es porque sigo siendo el mismo»

Una mañana más, los golpes de guantes contra manoplas resuenan en los ventanales del gimnasio Tibet. En el centro deportivo del barrio de El Llano ... se entrena Joel Álvarez (Gijón, 1993). 'El Fenómeno', que hace dos semanas derrotó en su estreno en peso wélter de UFC a Vicente Luque, le abre las puertas de su centro deportivo a EL COMERCIO, donde habla de la evolución de su disciplina, su momento actual y de sus planes futuros.

–Una lesión le apartó en mayo del que iba a ser su combate de despedida del peso ligero y, casualidades del destino, su debut en peso wélter vino así, por la lesión de Ponzinibbio.

–Tenía que quitarme esa espinita del mes de mayo y se dio esta oportunidad. Mi rival, Vicente Luque, es un tío que siempre había seguido. Tanto Ponzinibbio como Luque son veteranos de wélter que han estado 'rankeados'. Justo los cruzaron a los dos y no sé por qué tenía una corazonada y cuando me llamaron fue como que todo encajó para pelear en tres semanas.

–En lo estrictamente deportivo, ¿en qué le cambia esta nueva división?

–Estamos hablando de que podemos doblar trabajo. De normal peso 88 o 90 kilos. Antes tenía que dar 70 en la báscula. Ahora, 77. Sigue siendo un recorte muy agresivo, pero antes es que se me iba el alma. No tenía casi energía para nada más que entrenar. Ahora me siento mucho mejor, sobre todo en mi día a día. Y puedo pelear más veces al año, claro.

–Decía usted tras la pelea que no descartaba pelear en noviembre en el evento UFC de Qatar. ¿Sigue en mente ese plan?

–Siempre postpelea tienes muchas cosas que hacer como reuniones y otras historias. Lo he hablado con mi patrón, mi entrenador, y hemos llegado a la conclusión de que puede caer alguno de los de Qatar y dar un paso al frente. Si no, yo en diciembre voy a ser padre así que calculo que mi siguiente combate ya sería para febrero o marzo otra vez.

–¿Algún rival que le seduzca especialmente?

–Mira, he estado echando un ojo al ránking y están casi todos casados, pero Dani Rodríguez no tiene rival. Está creo que el 13 en ránking UFC. Le tengo visto pelear, es grande, de los que le gusta boxear. Puede ser divertida si saliese adelanta y se da.

–¿Y con Topuria? ¿Podría llegar a darse ese combate?

–Claro, se podría dar. Pero Ilia tendría que subir otra categoría, a 77 kilos. Al final también creo que es una pelea que llama la atención dentro, al panorama nacional, pero no sé si por ejemplo a la UFC le interesa.

Inicios, fama y evolución

–En los últimos meses ha habido bastantes cantos de sirena sobre un posible evento UFC en España.

–No te voy a mentir que me encantaría, pero van tantos amagos ya que no sé. Tienes mil rumores, Dana White (presidente de UFC) dice que quieren venir. Ojalá se dé, ahora que ha crecido tanto este movimiento de las artes marciales mixtas aquí. Creo que 2026 sería un buen momento.

–Muchos luchadores tienen un papel un poco casi de actores cuando se bajan del ring. ¿Le perjudica no tener ese perfil tan mediático como otros?

–Supongo que me faltará, pero a mí lo que me hace feliz es ser así. Yo no tengo que hacer tonterías fuera porque mis peleas hablan por mí. Está ahí mi récord, están ahí mis finalizaciones. Una frase que me gustaba de Mike Tyson es que muchos luchadores eran empresarios y que él solamente era un asesino. No vengo a hacer una película, ni un papel. El apoyo que tengo es real, no de gente que se quiera subir a la ola. Eso me llena mucho más que tener fanáticos por decir cuatro babayadas.

–Colas el otro día en la Fan Zone del Sporting para hacerse fotos con usted, premiado en mayo como mejor deportista asturiano... Aquí es todo un ídolo.

–Gente real, es lo que te digo. Muchos me dicen que soy el campeón del pueblo y está guay eso porque quiere decir que sigo siendo el mismo y no he cambiado. Todo parte de que no le doy más importancia. Hago mi trabajo igual que tú, que eres periodista, haces el tuyo. Te respeto a ti como respeto al albañil o a cualquier profesional. Se me da bien y vivo de ello.

–Hablaba antes de su futuro, de que en diciembre va a ser padre... ¿Tiene cuerda Joel para rato aún?

–Son cosas que antes nunca me lo planteaba. Iba un poco al día. Ahora ha cambiado todo mucho. He madurado en todos los aspectos. El ámbito familiar te cambia totalmente. Entonces buscas un plan de futuro. Sí que me veo peleando otros cinco o seis años en UFC, quién sabe. Y también me gustaría seguir vinculado al deporte, entrenando y formando a muchachos. Tampoco conozco otra forma de vida.

–La fama no le ha cambiado tampoco ahí. Sigue entrenando en el mismo gimnasio, el Tíbet. ¿Qué diferencia ve en las nuevas generaciones con la suya?

–Yo siempre digo que fui el ensayo y error del Tibet. El conejillo de Indias para que a los chavales de ahora les podamos hacer el corte de peso perfecto. Antes no sabíamos nada, entrenábamos y nos buscabamos la vida. No hablamos el mismo idioma y no lo digo porque seamos mejores ni peores. Solo porque yo me desarrollé en un mundo donde en la MMA te tenías que buscar la vida, ir a pelear a casa de tu rival. No había bolsas de dinero como las que hay ahora. No podías vivir de esto, lo tenías que compaginar con un trabajo. No había patrocinadores... Lo mío fue chocar contra un muro y ahora sí que tienen un poco un camino que hacer. Sigue sin ser fácil, pero no tiene nada que ver.