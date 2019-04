La jornada deja un salmón más en el Narcea Miércoles, 17 abril 2019, 00:10

En su segunda jornada, la temporada de pesca avanza con timidez. Además del campanu del Sella, pescado ayer por Ricardo Navarro, tan solo se registró un salmón más, que fue echado a tierra por Alejandro López en el coto el Pilar, del Narcea. El pescador de San Román de Candamo se cobró un ejemplar de 3,320 kilos, sacado a cucharilla.

Este salmón se suma a los tres pescados en la jornada inicial, para dejar el total del Narcea en cuatro capturas. Ayer, en el Cares no hubo fortuna, por lo que continúa con tres salmones pescados. En el Esva los pescadores todavía no se estrenaron, y en el Eo aún no comenzó la temporada.