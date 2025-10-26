El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las participantes en la final de la Copa Urbana de escalada en Potes. A. Aja
Escalada

Jornada de finales en Potes

Las Copas de España de velocidad y bloque reparten los títulos en la capital lebaniega, donde también se celebran las finales de la Copa Urbana de escalada

Marco G. Vidart

Potes

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Este domingo es jornada de finales en Potes. Las Copas de España de velocidad y bloque reparten los títulos en las categorías menores, mientras que ya por la tarde y como fin de fiesta, se celebrarán las finales de la Copa de España de bloque en categoría absoluta.

A la vez, ya se celebran por varias localizaciones de la capital lebaniega las finales de la Copa Urbana de escalada. En principio estaban previstas para el sábado, pero una ligerísima lluvia a última hora de la tarde hizo que se pospusieran para la mañana del domingo. Aunque también ha llovido de forma muy leve en la matinal del domingo, la meteorología respeta por el momento en Potes para que se celebren esas finales al aire libre. También ayudará a que destaquen aún más las finales para las categorías menores en la prueba de velocidad. En la categoría absoluta, la noche del sábado coronó al primer campeón en Potes: el madrileño Alejandro Rivas.

Una de las participantes en la final de la Copa Urbana de escalada.

Vocento y El Diario Montañés, con B3 Sportainment, organizan el evento de la mano de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), con el apoyo de Fundación Camino Lebaniego, Turismo y Deportes de Cantabria, Ayuntamiento de Potes y Grupo de Acción Local Liébana; y el patrocinio de Leapmotor, el aeropuerto de Santander (AENA), Banco Santander, Renfe, Quality y EcoClimb.

