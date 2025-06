José Ángel Caperán, coach deportivo: «La psicología deportiva es la más práctica»

Iván García Gijón Martes, 17 de junio 2025, 11:49 Comenta Compartir

«La terapia en psicología deportiva sirve cuando tienes algún problema. Los deportistas lo que necesitan es entrenamiento para competir». Una placa de color morado lo anuncia en la parte baja de la avenida Magnus Blikstad de Gijón, llegando a la altura de la estación de autobuses de ALSA: psicólogo y coach deportivo. «Es una etiqueta que al final está de moda y tienes que ponerla para abarcar ese campo». José Ángel Caperán abre las puertas de su clínica a EL COMERCIO, donde repasa las claves de la salud mental en un mundo, el deportivo, que él conoce de primera mano. «La psicología deportiva es la más práctica de todas porque lo que estamos trabajando va bien o no sirve en función de cómo vaya un partido». Se trata de «entrenamiento para competir», justifica.

De forma presencial o telemática, por sus 'manos' pasan cada semana decenas de deportistas profesionales. «Mi relación con el deporte empieza en mi etapa como marchador, en la Universidad de Oviedo». Licenciado en Psicología por la misma institución a principios de siglo, comenzó a llevar a sus primeros deportistas poco después, mientras completaba su máster en psicología deportiva en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). «Empecé trabajando con jugadores y familias de categorías inferiores de Sporting y Oviedo», recuerda. Fue hace una década, durante una de sus ponencias como profesor de la misma especialidad que ahora compagina cuando el futbolista Sergio Canales se cruzó en su vida. «Él venía de romperse tres veces el ligamento cruzado y ya no sabía qué hacer. Lo que vio le gustó y desde entonces llevamos nueve años trabajando juntos». Casi una década en la que el mediapunta cántabro no ha vuelto a lesionarse, alcanzando su mejor versión en el Betis. «Ahora con 33 años está en su mejor momento de máximo goleador en Monterrey. Nunca metió tantos goles», bromea Caperán, reflejando la importancia que la salud mental tiene en el deporte de alto rendimiento.

Desde entonces su popularidad en el mundo del fútbol no ha dejado de crecer. Actualmente trabaja con varios exfutbolistas profesionales, como los rojiblancos Gaspar Campos y Nacho Martín o los culés Ferrán Torres y Eric García. Precisamente el Fútbol Club Barcelona es uno de los equipos que este año se ha especializado en levantar resultados adversos y sobreponerse a golpes que, en otros tiempos, parecían imposibles. «Lo que le falta a los futbolistas es formación. No es que tengan problemas, es que se les deja solos para arreglar cosas para las que no están preparados», señala Caperán. Y ejemplifica: «Que tú a un jugador le digas que le eche huevos, que le ponga más atención o que mañana será otro día son frases muy vacías». Su remedio está claro. «Les tienes que dar instrucciones y enseñar técnicas. Todo lo que se aprende en psicología deportiva se puede aplicar en cualquier ámbito, en un examen o una entrevista de trabajo».

Precisamente el Sporting de este año fue uno de los equipos del fútbol profesional que mantuvo una de las peores rachas, en el inicio de 2025, con una única victoria en cuatro meses. Una sangría que se acabó llevando por delante a su entrenador, Rubén Albés. «Hay muchas cosas que escapan del control de los jugadores. Mismamente, el hecho de jugar o no. La dificultad de la competición, el clima del equipo... Hay más factores obvio», profundiza el psicólogo deportivo.

Luis Enrique, un pionero

En el deporte de alto rendimiento, y en el fútbol en particular, el papel del psicólogo ha dejado de verse como un elemento extraño. A ello han contribuido, entre otros, el gijonés Luis Enrique y su inseperable Joaquín Valdés. El psicólogo asturiano, con el que Caperán ha compartido proyectos, ha sido uña y carne de Lucho desde su etapa en el filial de Barça. La Selección Española y ahora el PSG han sido las dos últimas aventuras en las que ambos se han embarcado juntos. «El entrenador es como un jugador, pero tiene un partido desde una perspectiva diferente y más amplia», analiza Caperán. «El tratamiento con los medios, los partidos, los entrenamientos, el trato con los jugadores... Es más complejo. Cada vez más, los entrenadores están solicitando el entrenamiento psicológico para competir, comunicar con jugadores, medios de comunicación, su propia gestión...».

Una normalización que a Caperán le parece lógica: «Cada uno tiene su fisio, su preparador, su nutricionista... Y eso no le extraña a nadie. Nunca debió haber tabú y si lo hubo es porque no se explicó bien». Caperán se despide poco antes de desplazarse a Barcelona, para ver a su pupilo Ferrán Torres, recuperándose de una intervención por apendicitis. «Cuando hay una lesión, no queremos que el jugador vuelva como antes. Queremos que vuelva mejor», sentencia.

