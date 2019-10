«Josemi ha llegado con mucha energía» Raquel Cabo juega con un balón en la pista de Los Canapés antes de un entrenamiento. / OMAR ANTUÑA La líbero Raquel Cabo analiza el inicio de temporada de La Curtidora Universidad de Oviedo«Contra Salamanca vivimos un partido muy emocionante y creo que esa será la tónica de toda la Liga», reconoce SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 01:27

Con tan solo 27 años, Raquel Cabo es una de las veteranas de La Curtidora Universidad de Oviedo. Canterana del club y a pesar de que no siempre le ha sido fácil compaginar el voleibol primero con los estudios y ahora con el trabajo, afronta con ilusión su décimo sexta temporada en Los Canapés, la última década en categoría senior. «Para mí el voley es una pasión y me ayuda mucho a desconectar», admite.

Después de una pretemporada complicada por el rejuvenecimiento de la plantilla, el conjunto avilesino no pudo comenzar mejor la Liga, logrando una victoria más que emocionante frente al Universidad de Salamanca en cinco sets. «Bueno, fue un partido muy disputado porque es un rival que siempre nos da guerra, son muy peleonas y tienen buen equipo. Pero lo luchamos, fue un partido a cinco sets, hubo muy buena energía, hicimos mucha piña y lo sacamos adelante», relata, demostrando que aunque no está muy acostumbrada a realizar entrevistas se desenvuelve en ellas como pez en el agua.

Para la avilesina, la presencia en el banquillo del nuevo técnico, la leyenda del voleibol nacional Josemi Pérez, fue clave en el triunfo del equipo. «La verdad es que se desvivió, no paraba de moverse y nos transmitió mucho durante todo el partido, sobre todo en los momentos más complicados en los que parecía que se nos podía ir». Y es que para Raquel el cambio ha sido positivo. «Los cambios de aires siempre vienen bien y aunque el grueso de la plantilla no ha cambiado, la llegada de Josemi ha abierto una nueva etapa, ha llegado con mucha fuerza y eso siempre genera nuevas ilusiones».

Como le viene ocurriendo desde hace varios años y junto a sus compañeras Ana, Irene y Patry, Raquel vuelve a ejercer este curso un rol de guía y apoyo para las jugadoras más jóvenes del equipo, que con 15, 16 o 17 años están dando el salto a la categoría senior. «Intentamos ayudarlas un poco, porque es la primera vez que están en una Liga un poco más profesional por así decirlo. Exige un mayor nivel de compromiso y responsabilidad y están haciendo lo que pueden, intentando ayudar y compaginar entrenamientos y partidos con los estudios, que no es fácil. Les ayudamos porque nosotras también vivimos esa etapa».

Como educadora social en la Fundación Vinjoy, Raquel pasa los días entre Oviedo y Los Canapés, en un ejercicio de amor por el voleibol. «Tengo horario partido y la verdad que muchos días no paso ni por casa, vengo directa del trabajo a entrenar. No es fácil compaginarlo, pero mi trabajo y el voleibol son mis dos pasiones y mientras pueda lo seguiré haciendo. A mí jugar y entrenar me ayuda a desconectar y, aunque a veces los viajes se hacen un poco pesados, creo que el día que lo deje lo echaré de menos», sonríe.

Como líbero, Raquel comparte posición con la joven Vicky, con la que lleva tres temporadas compartiendo minutos. «El otro día jugué yo los cinco sets, pero seguro que habrá minutos para todas a lo largo de la temporada». El objetivo grupal de la avilesina no es otro que «conseguir la permanencia lo antes posible. Además, es fundamental mantener el buen grupo que tenemos y seguir haciendo piña entre nosotras». Por último, la líbero reconoce que «para las jugadoras y el club es un privilegio formar parte de Fundavi. Son todo ventajas».