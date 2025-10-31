El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Josemi Pérez, en el centro durante un tiempo muerto. Javier Bárcena/Fundavi
Voleibol | Espacio semanal Fundavi

Josemi Pérez, entrenador de Curtidora Uniovi: «El equipo entrena muy bien, nos queda competir mejor los fines de semana»

La leyenda del voleibol femenino español espera que su joven plantilla vaya a más con el paso de las jornadas, pues «la predisposición está siendo total»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:15

Comenta

En lo que está siendo su séptima temporada en el club, Josemi Pérez (Gijón, 1955) regresó este verano al banquillo del primer equipo de Curtidora Uniovi ... , algo que «no entraba en mis planes ni me apetecía mucho, pero me lo pidió el club y como la mayoría de jugadoras son juveniles y llevaban conmigo dos o tres años, me animé», reconoce.

