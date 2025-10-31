Josemi Pérez, entrenador de Curtidora Uniovi: «El equipo entrena muy bien, nos queda competir mejor los fines de semana»

En lo que está siendo su séptima temporada en el club, Josemi Pérez (Gijón, 1955) regresó este verano al banquillo del primer equipo de Curtidora Uniovi ... , algo que «no entraba en mis planes ni me apetecía mucho, pero me lo pidió el club y como la mayoría de jugadoras son juveniles y llevaban conmigo dos o tres años, me animé», reconoce.

La leyenda del voleibol femenino nacional, con cuatro títulos de Liga de División de Honor y cuatro Copas de la Reina a sus espaldas, además de un periplo a principios de los noventa en la Federación Española; asume que «el reto que tenemos por delante es complicado, pero intentaremos conseguir la permanencia».

Y es que, tras un importante cambio generacional dentro de la plantilla, a excepción de Irene López, las 'veteranas' de la plantilla, como pueden ser Sara Lebón, Yaiza o Vicky, tienen menos de 25 años, con una media de edad de la plantilla prácticamente de categoría juvenil. «Somos conscientes de todo ello, pero hay una cosa que estoy viendo ahora mismo y que es muy importante: el equipo está entrenando muy bien», asegura.

En ese sentido, «no faltan casi nunca a las sesiones, siempre tenemos 14-15-16 jugadoras y eso es fundamental, significa que confían en nuestro trabajo y en que podemos sacar esto adelante. Yo espero que con el tiempo los resultados acaben llegando».

«Está claro que nuestro próximo rival, Emevé, es un rival directo por conseguir la salvación»

No en vano, el deporte suele refrendar año tras año que los equipos jóvenes van de menos a más a lo largo de las temporadas. «Eso pretendo, porque verdaderamente hemos empezado flojos. Nos faltan saber competir, pero bueno, el equipo está trabajando muy bien y en algún momento tenemos que empezar a competir durante todo el partido, porque hay veces que se nos va un poco la cabeza», advierte.

Josemi tiene todavía en la retina lo acontecido en Oleiros el pasado fin de semana, cuando Curtidora Uniovi tuvo los tres puntos en la mano cuando ganaba por 0-2 e iba por delante en el tercer set, y tuvo que conformarse con sumar dos después de llevarse el quinto período (2-3). ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío? «Las dos cosas son importantes. Por un lado ganar es importantísimo, aunque sea de penalti y en el último minuto nos tiene que valer ahora mismo. Pero es cierto que fue una pena el no haber acabado con los tres puntos, porque tuvimos opciones, un reflejo de lo que nos está ocurriendo en todos los partidos. Hasta ahora no hemos perdido ninguno por 3-0 y eso quiere decir que competimos siempre, pero debemos hacerlo durante todo el partido, sin desconexiones».

Inmerso en la lucha por la permanencia, el equipo avilesino afronta un partido clave este domingo, a partir de las 12 horas en Los Canapés frente al colista Emevé, que aún no ha puntuado. «Ahora mismo, al nivel en que estamos tenemos ahí una disputa con 4-5 equipos y entre ellos está Emevé. Vamos a ver si podemos sacar el partido en casa».

A sus setenta años, Josemi prefiere no hablar de futuro y vivir el presente. «Por ahora sigo disfrutando y pasándomelo bien con el voleibol, aunque me gustaría hacerlo más en los partidos».