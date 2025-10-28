Juan García-Ochoa, del Golf Castiello: «Lograr la tercera plaza en el Europeo es como conseguir el título»

Ya nadie tiene duda de que este es el gran año del Real Club de Golf de Castiello. Hace pocas semanas lograba el ... Campeonato de España Interclubes en sus propios greens y este fin de semana escribía una nueva y brillante página en su historia al conseguir la tercera posición en el Campeonato de Europa en el campo de Cabot Bordeaux (Burdeos). El equipo integrado por Pablo Alperi, Miguel Díaz-Negrete Palacio, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa, con la siempre inestimable y la casi anónima labor de Miguel Díaz-Negrete Sanz como capitán de campo, lo hicieron posible. Era una competición en la que habían estado cerca del podio en varias ocasiones, como en 2017, cuando se clasificaron cuartos, en Chipre. Cuando el club gijonés y sus golfistas aún disfrutan de su éxito, Juan García-Ochoa, miembro del equipo y vicepresidente de la entidad de El Roblón, hace balance este hito para el club gijonés y el golf regional y español.

–¿Qué significa este bronce para Castiello?

–Es algo histórico para un club como el nuestro con 800 socios. Entramos en competición con entidades con hasta 3.000 o 4.000 abonados, con golfistas de equipos nacionales y que juegan torneos del PGA Tour en Estados Unidos. Para nosotros es una satisfacción inmensa estar entre lo mejor de Europa. Además, somos un equipo veterano. Casi todos rondamos los 40 años. El más joven es Pablo Alperi, que podríamos ser sus padres.

–¿Fue clave la actuación de Pablo Alperi, que finalizó segundo en la general del campeonato?

–Fue fundamental. Este lunes se pasa a profesional. Lo retrasó un mes para estar con nosotros en este campeonato. Tuvo una actuación espectacular, en unas condiciones muy duras, con viento muy fuerte, lluvia y varias suspensiones.

–¿Esperaban conseguir este resultado?

–Veníamos en muy buena forma. El Nacional, que fue hace poco tiempo, y además hemos entrenado mucho para no perder el nivel, aunque teníamos el 14 mejor hándicap de todos los equipos participantes. Contábamos con hacerlo bien, pero para nosotros haber logrado la tercera plaza es como haber conseguido el título. Será muy difícil que Castiello vuelva a conseguir estar en el podio, viendo el nivel de jugadores que hay en Europa, por lo que este podio es un gran éxito.

–¿Dónde estuvo el secreto de este éxito?

–Sobre todo en que somos un equipo, pase lo que pase. Una jornada uno no está bien, pero siempre nos estamos apoyando, animando al compañero que va mal. Somos una entidad con solo 800 socios, pero en Burdeos éramos el club que contaba con más seguidores que nos han ido a ver jugar. Ese apoyo se agradece y nos hizo más fuerte.

–El listón este campaña queda muy alto. ¿Qué objetivos se marcan para la próxima campaña?

–Castiello tiene un buen relevo generacional. Alperi se pasa a profesional, pero contamos con una excelente cantera, que desde jóvenes juegan con nosotros. Esto es lo que nos hace renovar este equipo año a año, aunque los veteranos sigamos ahí.

–¿Este resultado confirma el gran nivel del golf amateur en España?

–Tiene una gran calidad. No solo a nivel de clubes, sino también federativo. España siempre está en la lucha por las medallas en masculino como femenino y, comparados con las grandes potencias del continente, por el número de licencias, creo que la calidad de la cantera de nuestro país es enorme.

–¿A quién dedicaría este éxito?

–A toda la gente que nos apoya en el club. Estos campeonatos suponen un gran esfuerzo. Este es un éxito de unos jugadores, pero al final es una victoria de todo un club.