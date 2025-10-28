El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan García-Ochoa J. M. PARDO
Vicepresidente de Castiello e integrante del equipo del Europeo

Juan García-Ochoa, del Golf Castiello: «Lograr la tercera plaza en el Europeo es como conseguir el título»

La entidad gijonesa alcanzó este fin de semana un hito histórico al lograr el bronce en el campeonato continental por clubes

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 08:22

Comenta

Ya nadie tiene duda de que este es el gran año del Real Club de Golf de Castiello. Hace pocas semanas lograba el ... Campeonato de España Interclubes en sus propios greens y este fin de semana escribía una nueva y brillante página en su historia al conseguir la tercera posición en el Campeonato de Europa en el campo de Cabot Bordeaux (Burdeos). El equipo integrado por Pablo Alperi, Miguel Díaz-Negrete Palacio, Alberto Fernández y Juan García-Ochoa, con la siempre inestimable y la casi anónima labor de Miguel Díaz-Negrete Sanz como capitán de campo, lo hicieron posible. Era una competición en la que habían estado cerca del podio en varias ocasiones, como en 2017, cuando se clasificaron cuartos, en Chipre. Cuando el club gijonés y sus golfistas aún disfrutan de su éxito, Juan García-Ochoa, miembro del equipo y vicepresidente de la entidad de El Roblón, hace balance este hito para el club gijonés y el golf regional y español.

