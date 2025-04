Juan Lebrón: «Intento presumir de tener un psicólogo deportivo»

ENRIC GARDINER MADRID Jueves, 2 de julio 2020, 18:13 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

Juan Lebrón (Puerto de Santa María, 1995) es ahora mismo el segundo mejor jugador de pádel del mundo. El parón por el coronavirus le ha impedido recuperar durante varios meses el honor histórico que se ganó en noviembre del año pasado, ser el primer nacido en España número uno del pádel. Ahora que debuta en el reinicio del World Padel Tour en Madrid, Lebrón reflexiona sobre el frenazo de la competición, su fortaleza mental forjada con años de psicólogos deportivos y los cambios de la nueva normalidad en el pádel.

-¿Cómo se encuentra?

La verdad es que muy bien. Mentalmente y físicamente estoy con muy buenas sensaciones, con mi compañero igual. Estoy deseando competir.

-¿Vértigo de encarar un torneo tantos meses después?

Vértigo no, lo que hay son ganas. Ganas de ver cómo va a ser lo de jugar sin público, que va a sr algo extraño, pero somos profesionales y tenemos que adaptarnos a todos.

-¿Alguna vez había estado tanto tiempo sin competir? ¿Le va a afectar jugar sin público?

Solo recuerdo estar tanto tiempo sin jugar cuando estoy de vacaciones en enero. Hay que saber que poder volver a jugar es un premio muy grande. Lo de jugar sin público... aún no lo sé. ¿Creo que estoy preparado? Sí, los psicólogos nos han ayudado mucho para esto. Mentalmente ya sabemos a lo que vamos a exponernos: un pabellón muy grande, con las gradas metidas para dentro... al principio, no te voy a mentir, te sorprende.

-¿Por qué el pádel ha podido volver ya y otros deportes como el tenis no?

El pádel es a nivel más nacional que el tenis. Nosotros estamos haciendo una gran labor para expandirnos por el mundo, pero todavía no llegamos a ese nivel que tiene el tenis, que es mundial y en el que hay muchos jugadores de diferentes países. Aquí en el pádel estamos casi todos viviendo en España y teníamos esas ganas de jugar, como cualquier deportista profesional, y hemos hecho todo lo posible para que se haga.

-¿Es posible guardar la distancia de seguridad con el compañero?

Cuando entras a la pista no puedes evitar ese contacto con el compañero cuando ganas un punto muy largo o uno importante. Al fin y al cabo, tu personalidad en la pista es la que es, es lo que te sale. No te sale evitar al compañero o no chocar. Te sale de inercia, como cuando te levantas por la mañana.

-¿Se ha perdido parte de la convivencia?

Nosotros hemos tenido mucho contacto durante el confinamiento, hemos hablado bastante, tenido reuniones, con los entrenadores también. Era necesario para poder llegar bien a los entrenamientos.

-¿Ha cambiado alguna rutina que tuvieran antes?

Nosotros llevamos las rutinas que nos marcan los psicólogos. Él (Álex Galán) tiene a la suya, Itziar, y yo tengo a mi psicólogo, Óscar Lorenzo. Siempre nos mandan rutinas y seguimos sus directrices.

-Me parece interesante la naturalidad con la que habla de los psicólogos, cuando hay deportistas para los que es tabú.

¿Como si estuviéramos locos, verdad? (ríe). Yo me siento súper orgulloso la verdad. Es parte de mi equipo, parte de mi trabajo, es otro entrenamiento que sumo a diario, creo que es una fortaleza más en mi juego. Intento presumir de ello, es algo muy bonito compartir tus sensaciones con alguien que te puede ayudar. Con el mío llevo siete años, me conoce lo suficiente. Diría que me conoce más que mi madre y mi padre. Es algo muy bonito que alguien te ayude con tanta confianza.

-¿Cómo le ha fortalecido en lo deportivo?

Estoy dando muchas ideas a los rivales ya, eh (ríe). Te ayuda mucho mentalmente, sobre todo en la fortaleza mental, que es muy importante. Me da muchas pautas e intento mantenerlas todas ellas, sobre todo en los entrenamientos, para que se lleven a cabo en los torneos. Hay que prepararse para lo bueno y para lo malo. Para mí es un premio estar con él.

-¿Por qué cree que los deportistas intentan evitar hablar de esto?

Tendrán complejos, miedos... Tendrán sus motivos y a lo mejor se avergüenzan de ellos. Creo que es una herramienta muy importante dentro del deporte. Y hay gente que no lo necesita, eh. Otros que sí. Yo en su día dije que no lo necesitaba, que esto era una mierda, y al final me siento orgulloso de haberlo tenido estos siete años. Si no hubiera estado con él, a lo mejor muchas cosas no hubiesen pasado igual.

-Para acabar, ¿el objetivo es recuperar el número uno?

El objetivo es ganar todos los partidos de todo el año. Con eso te lo digo todo.