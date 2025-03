Juan Muñiz asume la nueva realidad del Toscaf y espera la mejor versión ante el Soria

N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:35 | Actualizado 10:21h. Comenta Compartir

La cara de la moneda se ha convertido en cruz para el Toscaf Atlética Avilesina en lo que va de curso si lo comparamos con el anterior, en el que a estas mismas alturas el equipo era líder de un grupo en el que hoy es octavo, a diez puntos del primero, a ocho del segundo, el BM Soria, visitante de turno en La Magdalena desde las 18 horas de este sábado.

«Lo del año pasado fue una excepción, es más normal lo de ahora. No solo hay equipos que se han disparado en su potencial, como Burgos, Soria y Oviedo, sino por varias circunstancias y detalles más», dice Juan Muñiz. Lesiones y ausencias al margen, que las hay todas las semanas, «ganar a la mayoría de rivales no es fácil, lo vemos con los resultados de cada jornada». Lo que antes iba de cara, ahora no: «La pasada temporada ganamos seis partidos por un gol y en esta no sucede lo mismo».

Asumido que pelear por los puestos de fase de ascenso suena a utópico, «tendrían que fallar mucho los de arriba», Muñiz recuerda otros objetivos por los que luchar: «Entiendo que comparado con la anterior, que fue una campaña espectacular, a la gente le pueda saber a poco lo que estamos haciendo, pero con un equipo lleno de gente joven, vamos a luchar cada partido como siempre hacemos. Los chavales tienen un gran margen de mejora y es en lo que nos tenemos que volcar, que sigan progresando para que podamos aspirar de nuevo a lo máximo».

Jugar sin entrenar

Una jornada más, el técnico avilesino ha tenido ausencias en las sesiones de jugadores vitales, como Coque y Aitor, en ambos casos por motivos laborales: «La gente empieza a terminar los estudios y a trabajar, lo que también nos limita. Es lo que tiene no ser profesionales, como el caso de nuestro rival». Pese a ello el técnico necesita el concurso de los dos. Veleda e Iker Bilbao son bajas, por trabajo y lesión.

El Soria, al que el Toscaf dejó fuera de la fase de ascenso el ejercicio pasado por coeficiente de goles y que dirige el gijonés Rodri Llordén, llega invicto a esta cita, con dos empates como únicas cesiones. «Quiero ver en el equipo el mismo espíritu con el que afrontamos el partido del Oviedo y que los aficionados sigan disfrutando de nosotros».