Raúl García posa con su medalla de plata. LVA
Judo

El judoca avilesino Raúl García, subcampeón del mundo máster en París

El veterano deportista, medalla de oro en 2010 y dos veces campeón europeo, roza ahora el título en Francia

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:28

Comenta

Raúl García se proclamó con todo merecimiento subcampeón del mundo máster de judo en el Dojo de París, un tatami donde se celebran algunos de ... los torneos más relevantes a nivel internacional de este popular arte marcial nipón. Este flamante séptimo DAN asturiano, pacense de adopción tras más de tres décadas en tierras extremeñas, no pudo repetir el oro de 2010 en Budapest, pero una vez más ha demostrado que es uno de los mejores del planeta en los superligeros (menos de 60 kilos). Sin ir más lejos, este mismo año fue medalla de bronce en el Europeo, que conquistó en 2019 y 2023.

