El judoca avilesino Raúl García, subcampeón del mundo máster en París

Raúl García se proclamó con todo merecimiento subcampeón del mundo máster de judo en el Dojo de París, un tatami donde se celebran algunos de ... los torneos más relevantes a nivel internacional de este popular arte marcial nipón. Este flamante séptimo DAN asturiano, pacense de adopción tras más de tres décadas en tierras extremeñas, no pudo repetir el oro de 2010 en Budapest, pero una vez más ha demostrado que es uno de los mejores del planeta en los superligeros (menos de 60 kilos). Sin ir más lejos, este mismo año fue medalla de bronce en el Europeo, que conquistó en 2019 y 2023.

Ampliar Raúl García, primero por la izquierda, en el podio del Mundial celebrado en París. LVA

Cabe resaltar que el Mundial tuvo un altísimo nivel y contó con la participación superior a los 2.500 judocas procedentes de 90 países. Raúl García, tras una dura fase previa, venció en octavos de final en la categoría M 60 al francés Abdemounene de ippon (victoria antes del límite) para doblegar en cuartos al italiano Emanuele Agostini de yuko en la técnica de oro. A continuación, en semifinales le tocó el durísimo kazajo Marat Karakanov, mientras que en una apretada final cayó ante el belga Ermano Agostini.

El avilesino de 57 años, que se inició en el judo en el colegio Palacio Valdés para posteriormente ser uno de los puntales del laureado equipo de la Universidad de Oviedo de Jorge Raga, confía en seguir compitiendo a nivel internacional, aunque apenas tiene ayudas y no pudo acudir a algunas citas que se disputaron en otros continentes. «Seguiré compitiendo siempre que pueda, el judo ha sido mi vida», comentó el destacado judoca asturiano, que ha hecho de nuevo historia.