AJEDREZ Los Juegos Escolares reúnen a 52 equipos en Gijón Sala de juego, con los participantes. / QUIQUE64 Más de 250 jóvenes ajedrecistas participan en la competición, cuya última jornada tendrá lugar el próximo domingo ENRIQUE IGLESIAS Miércoles, 20 febrero 2019, 00:33

Están en marcha los Juegos Deportivos Escolares que aglutinan los centros escolares de la zona de Gijón, en el que participan cincuenta y dos equipos de colegios y unos doscientos cincuenta jóvenes ajedrecistas. Se han disputado las cuatro primeras rondas de las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, torneos que están previstos a la distancia de siete partidas.

En la destinada a los sub 8, en la que compiten ocho conjuntos, están de colíderes los equipos del Codema Botvínik y Cabueñes, ambos con los cuatro encuentros ganados, seguidos del San Félix de Candás.

En el grupo correspondiente a los sub 10, en el que hay dieciocho escuadras, es líder en solitario el Codema Capablanca, que ha vencido en los cuatro primeros enfrentamientos, seguido de los dos equipos del San Félix de Candás y el Montedeva.

En el torneo para los sub 12, grupo en el que hay veinte conjuntos en competición, encabeza la clasificación, también en solitario, el Codema Lasker, también con cuatro triunfos en otras tantas justas. El podio provisional lo conforman el San Félix y el Codema Kárpov.

Y las categorías sub 14 y sub 16 forman un solo grupo de competición con seis equipos. El primer clasificado entre los equipos sub 14 es el Codema Fischer y el primero entre los sub 16 es el Instituto de Candás.

La segunda y última jornada de este zonal gijonés, en la que se decidirán los medallistas de cada categoría y los equipos que ganarán su derecho a participar en la final regional, se jugará el próximo domingo, a partir de las diez y media de la mañana, en los salones del Hotel Villa de Gijón.

Torneo de clubes

Por otra parte, el Campeonato de Asturias de Clubes afrontó su segunda jornada. En División de Honor se produjeron los siguientes resultados: Real Oviedo-Grupo 64, 5,5-0,5; Pablo Morán-Oviedo 93, 2-4; Universidad-Grupo Covadonga, 1,5-4,5; y Ensidesa-Siero, 4-2, lo que deja la clasificación de esta manera: 1º-2º. Oviedo 93 y Grupo, con 4 puntos; 3º-4º. Real Oviedo y Ensidesa, con 3 puntos; 5º. Siero, con 2 puntos; 6º-8º. Pablo Morán, Universidad y Grupo 64, con cero puntos. Los cuatro primeros disputarán el título, mientras que los cuatro últimos se jugarán las dos plazas de descenso.

La próxima jornada, la tercera de esta serie, que al ser un sistema de liga entre los ocho conjuntos, se alargará durante siete rondas, tendrá los siguientes enfrentamientos: Siero-Real Oviedo, Grupo Covadonga-Ensidesa, Oviedo 93-Universidad y Grupo 64-Pablo Morán.

En Primera División mandan Antonio Rico y Valdesva, con cuatro puntos, seguidos, con un punto menos, por Naranco y San Juan Bautista. La próxima jornada se enfrentarán en este orden: Naranco-Valdesva, Candás-Al Paso, Antonio Rico-San Juan Bautista y Mieres-Ateneo 1881. En Segunda División, en la que toman parte veintitrés conjuntos, hay seis que han vencido en los dos primeros compromisos. Se medirán de este modo: Alfil-Gradense, El Frontón-Siero y Antonio Rico-Torre de Llanes. Todos los encuentros darán comienzo a las cuatro y media de la tarde del sábado.