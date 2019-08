Julio Martínez rectifica a tiempo y también pide perdón a los campeones Instante en el que Julio Martínez reprocha, con graves insultos, la maniobra de los campeones debajo del puente de Ribadesella. / D. ARIENZA Admite que tuvo un encuentro con Becerro y Castañón en el que, según su versión, «solo les dije que había estado muy mal su maniobra» J. L. C. ARRIONDAS. Lunes, 5 agosto 2019, 00:16

Julio Martínez no negó ni mucho menos los hechos acontecidos ayer al mediodía en Vega de los Caseros, en las proximidades del hotel El Capitán, donde pernoctaron los vigentes campeones del Sella: el leonés José Julián Becerro y el avilesino Miguel Fernández Castañón. «Yo no hice ningún tipo de amenaza ni proferí insultos, me encontré con ellos cuando iban en coche cerca de Cangas de Onís y solo les dije que 'muy mal lo de ayer' refiriéndome a la maniobra que hicieron en el río, pero no ocurrió nada más».

Posteriormente a estos hechos, el ganador once veces del Descenso Internacional del Sella aseguró a EL COMERCIO que se disculpaba «con el CODIS, que es quien organiza la competición, y, desde luego, que también lo hago con los aficionados y con los campeones», aunque en un principio el cántabro se mostraba reacio a pedir perdón a Becerro y Castañón. Rectificó a tiempo, después de reflexionar, y conocer el dictamen del CODIS.

Julio Martínez se encontraba ayer en Arriondas con un grupo de amigos, entre los que hay destacados piragüistas, con los que tiene una estrecha relación, quienes trataban de calmar sus ánimos por lo ocurrido durante la prueba. Y lo consiguieron, a juzgar por las últimas manifestaciones del cántabro que, finalmente, reconoció que «los hechos acontecidos en el día de ayer y, tras el transcurso del Sella, fueron muy desafortunados» a la vez que precisó que «fueron motivados por la tensión del apretado final de la carrera, por lo que quiero disculparme con todo el mundo».

Tras estas declaraciones, que tambíén emitió a través de un comunicado por parte del Club Los Rápidos de Arriondas, la situación parece normalizarse y así dejar aparcada la controversia. Para el CODIS es imporante no perder un piragüista tan importante para el Sella como Julio Martínez de cara a nuevas ediciones.

Además, esta 83 edición contó con una de las mejores representaciones, que elevó en gran medida el nivel de la prueba, algo que se desea mantener en el futuro para que continúen viniendo los mejores palistas, por lo que desde la organización se espera que estos incidentes no empañen la buena labor y el gran esfuerzo que se realiza.

Cabe señalar que la prueba de este año, pese a las ausencias de los campeones parragueses Milín Llamedo Álvarez y Pedro Vázquez Llenín, por distintos motivos, contó en la parrilla de salida con la élite mundial de la especialidad de maratón, con Hank Mcgregor, campeón del mundo; los franceses Quentin Urban Jeremy Candy, campeones continentales, así como con los húngaros Adrián Boros y Kristian Mathé, subcampeones continentales, sin olvidar a los argentinos Balboa o a los locales Llorens y Amado, medallistas continentales.