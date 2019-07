«Juntos somos más fuertes» José Maneiro y Gema Vera, en el Gimnasio Kronos de Piedras Blancas, dirigido por ellos durante los últimos años. / MARIETA José Maneiro y Gema Vera son de los pocos matrimonios de culturistas en activo ALEJANDRO L. JAMBRINA PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 29 julio 2019, 00:18

A pesar de que los gimnasios proliferan cada vez más por todas las ciudades y el culto al cuerpo es algo que cada vez ha cobrado más importancia en la sociedad, aún es poco habitual ver a personas con grandes músculos que practiquen la disciplina deportiva del culturismo. Y mucho más raro es encontrarse a un matrimonio como el que forman José Maneiro y Gema Vera, gerentes hasta hace poco del Gimnasio Kronos de Piedras Blancas.

Esta pareja se conoció precisamente en un campeonato en Barcelona en el que ambos participaban. «Y fue amor a primera vista», confiesan. Ahora viven un proyecto de vida juntos, pero su trayectoria deportiva no ha sido un camino fácil para ninguno de los dos.

José Maneiro tiene cuarenta años, nació en Avilés y se crió junto a su familia en el barrio de La Magdalena. Desde muy pequeño estuvo vinculado al deporte y practicó natación hasta los trece años, llegando a formar parte del conjunto nacional. «Aquello ya me exigía mucho en cuanto a disciplina y trabajo físico. Después hice triatlón un tiempo. Mis padres siempre me apoyaron, les ha gustado verme fuerte», reconoce. Eso sí, a pesar de centrarse en el deporte desde muy joven, Maneiro nunca abandonó los estudios y puede presumir de ser ingeniero de telecomunicaciones.

Tras aquello, Maneiro empezó a ver revistas de gente musculada y con solo diecisiete años se apuntó por primera vez en un pequeño gimnasio de barrio para hacer pesas. «Allí conocí a una persona que era competidor y me propuso la idea de prepararme porque decía que tenia un físico del que se podía sacar rendimiento». Y parecía que la cosa marchaba bastante bien, «pero mi entrenador empezó a boicotearme por envidia, algo que en este mundillo se ve mucho», asegura. Ese fue un momento decisivo, en vez de abandonar el culturismo, José Maneiro decidió prepararse por su cuenta y en tan solo cinco meses consiguió un segundo puesto en un campeonato interregional en Galicia. «Desde entonces he sido muy constante, me he sacrificado y he tenido la suerte de no volver a bajarme del podio», asegura.

Por su parte, Gema Vera tiene tan solo veinticuatro años, pero su evolución y crecimiento es igual de sorprendente. Esta granadina empezó a ir al gimnasio tras haber practicado equitación varios años, «allí me encontré rodeada de hombres muy musculados y al principio me asusté un poco, pero pronto me enganchó aquello y fue aprendiendo y creciendo, siempre he tenido una constitución privilegiada», reconoce.

Su progresión fue excepcional y con tan solo veinte años logró un quinto puesto en una competición internacional. «De hecho nunca lograba ganar porque estaba más fuerte que las chicas de mi categoría y eso me desmotivaba un poco», confiesa Vera. Por suerte logró mantener su musculatura y ascender de categoría, logrando un récord al ser la primera junior con que compitió en culturismo femenino absoluto y logró llevarse el oro a casa.

Gema Vera reconoce que el simple hecho de ser mujer pone las cosas más difíciles «porque es menos habitual ver mujeres culturistas y aún hay quien no nos ve con buenos ojos», lamenta. Pero ella siempre ha tenido claro su objetivo y el cuerpo que quería tener, «a pesar de que este es un deporte muy solitario y sacrificado, lo que supuso que fuese perdiendo a muchos amigos y que mi familia tampoco lo aceptase mucho al principio».

Un giro a su vida

Ahora, estos dos titanes del culturismo son un matrimonio feliz y han decidido dar un giro a su vida al dejar Asturias y trasladarse a Granada para iniciar un nuevo proyecto. «Aquí hemos sido muy felices y gestionar el gimnasio ha sido divertido, pero creemos que es momento de cambiar de aires y probar cosas nuevas», señalan.

«Yo sigo teniendo mucha ambición, pero reconozco que ahora estoy mucho más centrado en apoyar a mi mujer y estar junto a ella luchando para que consiga hacer grandes cosas», reconoce José Maneiro. De hecho, el próximo mes de octubre es una fecha importante para ambos porque Gema optará al título de culturista profesional que lleva años esperando. «La última vez me quedé a un punto, pero ahora estamos seguros de que lo lograré y seguiré creciendo. Pero siempre con mi marido al lado porque juntos somos más fuertes», concluye.