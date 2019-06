El Káiser asturiano retiene la corona Uno de los golpes con los que el boxeador gijonés minó la resistencia de su rival en el combate disputado en Oviedo. / NORTHCOMBAT El boxeador asturiano doblega al 'Rey Chatarrero' y mantiene el cetro nacional en un combate disputado en Oviedo A. MENÉNDEZ OVIEDO. Domingo, 9 junio 2019, 02:10

Sergio Fernández 'El Káiser' defendió con éxito el título como campeón del peso medio de España, derrotando, por decisión unánime a García Roche 'El Rey Chatarrero' (97-93, 97-93, 99-91), en la velada celebrada en la madrugada del viernes a sábado en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Antes, el marroquí, Moussa Gholam venció al mexicano Arturo López, y Vyacheslav Zhyvotyagin se llevó la victoria a los puntos ante el local Alberto Tapia, que no pudo combatir la altura del ucraniano.

«¡Qué no. Qué no lo tumban, qué al 'Chatarras' no lo tumban!». En los corrillos del Palacio de los Deportes advertían de que el combate entre Fernández y Roche se decidiría a los puntos. «Sergio es más técnico y el catalán está loco, le da todo igual», comentaban dos aficionados situados en primera línea de combate. A sus espaldas, un par de pasos más lejos, estaba José Ramón Fernández, padre de 'El Káiser', tranquilo en los preámbulos al combate, pegado al móvil y a unos auriculares para comentar los instantes previos al «doble o nada» con su esposa, ausente por «nervios», que siguió el combate desde casa.

Desde atrás, siguió el desfile de peleas hasta llegar al turno del duelo más esperado, la final del peso medio de España. 'El Káiser' ante el 'El Rey Chatarrero'.

Acompañado por silbidos, su himno favorito, Roche entraba a la pista. Provocador antes del combate, durante, pero no después. Ahí 'el chatarrero' demostró respeto. Minutos más tarde de la decisión de los jueces reconoció a Sergio que era justo ganador. Fernández salió al ring con una estrategia clara: pegar desde lejos y dar en el blanco, en la cabeza de un Roche algo lento en el arranque.

«Tenía un plan de combate y, por suerte, salió bien», explica el campeón de España. Al final del tercero, una mano de Roche golpeó en la cabeza del gijonés que se recuperó al instante. «Todo bien, todo bien», comentaban sus técnicos, liderados por Chus Prado. Roche amagaba más, pero era el gijonés quien golpeaba de forma efectiva.

El catalán, con un estilo menos ordenado aunque más llamativo, era una pared. Cada golpe encajado afectaba más a su rostro, lleno de contusiones, que a su moral, inalterable. Poco a poco, trató de arrinconar al gijonés. Mandarlo a las cuerdas. Lo consiguió a medias, porque Fernández no sufrió en exceso. Terminó de pie el agente de la Policía local de Oviedo que, de forma unánime, se quedaba con el cinturón. Lo celebró de forma tímida. Saltó el cuadrilátero y se fue directo a su padre con el que se fundió un abrazo eterno.