El kárate como nexo generacional del Grupo Covadonga

«Desde niños de 3 o 4 años hasta personas de 60 lo practican», expresa con orgullo Agustín González, al que en el Grupo Covadonga ... todos conocen como 'Tito'. Él es el responsable de la sección de kárate de la entidad deportiva, que este fin de semana sumó tres nuevos cinturones negros en las pruebas que celebraba el polideportivo de La Corredoria. «El kárate aporta muchas cosas a nivel de psicomotricidad, de canalizar energía, de trabajo mental o de estructura organizativa en chavales».

Antonio Corripio, Jesús María García y Paula Romarís fueron los tres pupilos grupistas que lograron el apto el sábado. En el caso del que fuera presidente de la entidad durante sus últimos años, se trata de su segundo cinturón negro en un arte marcial, pues también lo es como judoka. «Sí que es verdad que no es muy habitual, porque normalmente tanto el judo como el kárate es más común complementarlo con otras actividades como el boxeo», explica el propio Corripio.

Tanto él como Jesús María García pasaron la prueba siendo mayores de 55 años, refrendando que la práctica deportiva no entiende de edades. «Es una sección que se merece todo lo bueno que le pase por sus técnicos y la implicación de sus alumnos», profundiza el expresidente del Grupo. El examen para obtener el cinturón negro se divide en una parte técnica y otra práctica, con distintos subapartados. «Es exigente», comienza explicando Corripio. «Empiezas con los fundamentos técnicos individuales, pasa al trabajo de kata, luego defensa personal y lo último es la demostración de combate». Se pueden aprobar una de las dos partes o aprobar ambas, que es cuando consigues el apto, como fue el caso de los tres grupistas.

«Se nota el trabajo de la sección», constata Jesús García, otro de los aprobados. Él, notario en Oviedo, también había practicado el judo con anterioridad, aunque se inició en el kárate pasados los cuarenta años. Tras casi una década, ha conseguido el cinturón negro. «La madurez de la vida te hace abandonar fantasías, pero te da consistencia para otras cosas. A mí el kárate al menos es lo que me ha dado», reflexiona.

La pandemia o alguna lesión son los baches con los que ha tenido que lidiar en este tiempo. «Nunca pensé que podría llegar a aprobar un examen de grado». Y a pesar de que no duda en que es una afición, no le quita mérito a lo obtenido: «Para mí, después de la oposición, es el examen o la prueba a la que más esfuerzo y pasión le he dedicado».

Entre ambos y la tercera apta del Grupo, Paula Romarís (16), hay cuarenta años de diferencia. Una diferencia de edad que demuestra que el kárate, como otras tantas disciplinas, es infinito. «Ahora la mente está en seguir. Empieza el perfeccionamiento», reflexiona García. El Grupo Covadonga ya tiene tres primeros Dan más.