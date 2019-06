NATACIÓN Kimbo vuelve a Gijón con triunfo Los participantes en la Travesía de San Pedro posaron en la tradicional foto de familia antes de tomar la salida en la playa de Poniente. / ARNALDO GARCÍA El deportista madrileño afincado en Gijón venció en la Travesía de San Pedro, en la que María Fernández fue la mejor en categoría femenina CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 30 junio 2019, 01:39

Kimbo Vallejo y María Fernández se adjudicaron la victoria en la XXII Travesía de San Pedro, que ayer abrió el calendario de pruebas locales y de la primera edición del circuito regional de aguas abiertas, organizado por la Territorial asturiana.

La travesía era esperada por todos los aficionados con expectación ya que cada temporada marca el inicio de la temporada de la especialidad. En la inscripción destacaba de inicio Kimbo Vallejo, uno de los grandes de la natación nacional de todos los tiempos, cuyo nombre nunca pasa desapercibido a cualquier aficionado. Regresó a Gijón hace poco tiempo tras algunos meses en los que sus obligaciones profesionales le habían llevado lejos de la ciudad. Ha vuelto a lo grande. Con una incontestable victoria en una de las pruebas con uno de los historiales de vencedores más destacado.

Excelentes condiciones

Las previsiones del estado del mar cumplieron los pronósticos y esta estaba en inmejorables condiciones para la natación. Incluso la temperatura del agua invitaba a realizar la prueba sin traje de neopreno.

Los participantes tomaron la salida en la playa de Poniente para cubrir los 2.650 metros que les separaban de la llegada, situada en La Escalerona, en la playa de San Lorenzo. Kimbo Vallejo, Joaquín Conde, Mario Fernández y el triatleta Iván Fernández Moro se perfilaban como los más fuertes de la prueba. Los primeros compases de la travesía así lo confirmaron y se formó un grupo en vanguardia de la competición que no tardó en abandonar Kimbo Vallejo.

El olímpico madrileño afincado en Gijón volvía a dar muestras de su incuestionable calidad y dejó la compañía de sus rivales. Rompió la prueba y con una gran facilidad cubrió la mayor parte de la travesía en solitario para conseguir la victoria en La Escalerona. «La verdad es que no me lo esperaba», señaló, para a continuación decir que «por mis obligaciones laborales estuve varios meses sin entrenar y no sabía como estaría». «Es una gran satisfacción haber ganado en una prueba con tanta historia», dijo. Iván Fernández Moro, por su parte, acabó segundo y Mario Fernández completó el podio.

La mierense María Fernández, que ya destacó en pasadas ediciones en las travesías gijonesas, se hizo con el triunfo en categoría femenina. Las gijonesas Jéssica Traviesa y Patricia Agüera concluyeron en las posiciones segunda y tercera, respectivamente, la travesía.