TRIATLÓN DE LARGA DISTANCIA Lágrimas gijonesas en el 'infierno' de Kona David Fernández 'Skypi', emocionado al cruzar la meta. / D.F. David Fernández 'Skypi' cumplió su reto de finalizar el Ironman de Hawái, después de superar las malas condiciones del mar y las rachas de viento A. MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 15 octubre 2019, 00:17

David Fernández 'Skypi' cumplió con su promesa: concluir el Ironman de Kona. En diez horas, diecisiete minutos y cuarenta y tres segundos, el gijonés alcanzó la línea de meta llorando, y portando la bandera de España. Allí le esperaban María y Jimena, su mujer y su hija, que le han acompañado esta semana en Hawái. « Fue una carrera muy 'perra'. Tuve una sensación de sufrimiento desde el principio», asegura el atleta gijonés, que padeció las difíciles condiciones del mar donde perdió cuatro minutos respecto a las previsiones iniciales y concluyó el primer tramo en una hora y catorce minutos. «Fue un sector lento, no tuve muy buenas sensaciones», reconoce.

En el segundo tramo, la bicicleta, el mejor aliado del gijonés, 'Skypi' logró aguantar las rachas de viento, especialmente intensas a partir del kilómetro cincuenta. 'Skypi' cerró el segundo recorrido en cinco horas y veinte minutos. «También fue un sector especialmente duro. Había mucho viento y no fue nada fácil», explica. Fatigado tras los dos primeros sectores, llegó al último: la maratón. Quizá el que podía comprometer su llegada en tiempo a la meta por las molestias que arrastraba desde hace semanas en el tendón y que le han lastrado en los últimos entrenamientos. «Tuve muchísimo dolor. Traté de pisar entrando de talón para no dañar la zona. Tenía en la cabeza dos cosas: sufrir y aguantar. Nada más», explica.

Tras tres horas y treinta y seis minutos a pie, 'Skypi' cruzó la línea de meta de Kona, exhausto. Agotado, consciente de que con su experiencia en el Ironman de Hawái pondrá punto y final a una importante etapa en su vida, repleta de duros entrenamientos y de muchos sacrificios. «Kona es el final de todo», anuncia el triatleta, eufórico tras llograr culiminar la experiencia de su vida. «Si me lo llegan a decir hace diez años no me lo habría creído», reconoce el asturiano, que llegó a la meta después de que Jan Frodeno lograra doblegar la historia y superar el mejor registro en esta prueba.