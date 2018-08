CARRERAS DE OBSTÁCULOS Lázaro vence en ParqueAstur Arriba, el castrillonense Joss Fernández, de Brown Bears, cuarto de la general. / PATRICIA BREGÓN El castrillonense Joss Fernández, cuarto de la general, fue el mejor de los deportistas locales en la etapa asturiana del Prozis Challenge SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 7 agosto 2018, 00:26

Y después de Segovia, Alcobendas y Pontevedra, Prozis y Carrefour eligieron ParqueAstur, el centro comercial de la comarca de Avilés ubicado en Trasona, para celebrar la cuarta etapa de una carrera de obstáculos que contó el pasado fin de semana con una amplia participación.

Tras superar los obstáculos Deep Wild Forest, Fly Force, Sky Walk, Around The Globe y The Everest Fever, el primero en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 45 minutos y 46 segundos, fue José Manuel Lázaro, que también marcha primero en la general. Completaron el podio Jesús Conejero y Daniel Gutiérrez, mientras que Joss Fernández, deportista castrillonense de Brown Bears, firmó una más que meritoria cuarta posición. La vencedora femenina fue Ane de la Ydalga con un tiempo de 1:59:65, con María Muñiz segunda y la castrillonense Andrea López tercera representando al Astur Hawks.

Los obstáculos fueron inflables y la inscripción gratuita, disputándose la prueba en tres tandas: el viernes de 17 a 20 horas y el sábado de 10 a 12 y de 17 a 20. El importe total de los premios está valorado en 45.000 euros, a repartir entre los vencedores absolutos de las dieciséis estapas y de las finales.

Prozis es una firma de suplementos alimenticios y nutrición deportiva que, en colaboración con Carrefour, ha iniciado este Challenge por varios supermercados de la firma francesa ubicados en distintos puntos de España. Trasona fue una de las localidades afortunadas. «Estamos encantados de acoger una prueba de esta dimensión. Ha participado mucha gente y ha sido una gran experiencia», explica Celia Casais, de Carrefour ParqueAstur.