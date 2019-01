KÁRATE Leticia Marinero, nueva jueza nacional de kumite y kata Leticia Marinero. / M. E. La avilesina sigue dando pasos adelante en su carrera y vuelve a romper moldes al ser la primera asturiana en conseguirlo NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 7 enero 2019, 01:41

El deporte avilesino sigue dando buenas noticias en el mundo del arbitraje. Recientemente nos hacíamos eco de los ascensos de Iyán González y Ginés Priede a la máxima categoría del baloncesto y el hockey hierba, respectivamente. En fútbol tenemos al castrillonense Víctor Areces Franco en la liga 123 de Segunda División. Y en kárate encontramos a la avilesina Leticia Marinero Martínez, que estrena categoría de juez nacional de kumite o combate y kata o técnica.

Un logro que no es cualquier cosa por tratarse de la primera mujer en el Principado que obtiene tal categoría. Y porque no son muchas sumando todas las comunidades. Nada que no pueda conseguirse como ha demostrado una pionera como Leticia, primera avilesina que alcanza el cuarto dan de cinturón negro, y también única que ha llegado a formar parte de la junta de gobierno de la Federación Asturiana que preside Benjamín Cabañas.

El grado de juez nacional lo obtuvo Leticia Marinero tras el balance de su actuación el campeonato de España cadete, junior y sub 21 celebrado el pasado mes de noviembre de 2018 en Ponferrada. Su actuación fue convincente y Leticia Marinero ha vuelto a subir otro peldaño en su trayectoria.

Abogada de profesión y alumna de Manuel Enjuto en el Nuevo Milenium, Leticia Marinero fue creciendo en el kárate hasta convertirlo en su principal actividad y medio de vida. Lleva bastante tiempo ejerciendo de monitora en el ginmasio que regenta su maestro. Pero no solo enseña a los más pequeños, entre ellos su propia hija, el arte marcial que tan bien domina, además es profesora de spinning, gimnasia de mantenimiento y defensa personal a mujeres.

Desde ahora compagina esas actividades con la que ejerce desde finales del pasado año, la de juez nacional que se ha ganado por su trayectoria en el arbitraje, que fue reconocida el pasado mes de octubre en la gala asturiana de kárate