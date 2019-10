El Liberbank Gijón se deja el liderato en Sebastián Nerea Nieto, en un ataque del conjunto gijonés en el partido disputado ayer en San Sebastián. / ÍÑIGO ARIZMENDI/DIARIO VASCO Realizó una aceptable primera mitad, pero tras el descanso el Bera Bera, con mayor profundidad de banquillo, decantó el duelo a su favor J. L. CALLEJA GIJÓN. Lunes, 7 octubre 2019, 00:48

El Liberbank Gijón perdió el liderato en San Sebastián contra el Bera Bera (31-21), vigente campeón de Copa, que demostró la razón de contar con la mejor plantilla de la División de Honor femenina.

Pese al potencial donostiarra, las gijonesas, que ostentaron la cabeza de la tabla más de un mes, reanudaron la competición ayer muy motivadas y le hicieron partido en la primera parte a las vascas que, en algunos momentos, se vieron superadas por un ordenado y serio conjunto asturiano, que le tuteó durante muchos minutos de la primera parte.

La igualdad fue máxima en el comienzo del encuentro (4-4, 5-5 y 8-7), con Raquel Álvarez muy bien desde la portería y Aida Palicio en ataque. La argentina Manuela Pizzo lideró el primer arreón local (11-7) y Diego Lafuente pidió tiempo muerto.

La pausa resultó positiva y las gionesas se metieron de nuevo en el partido con un tanto de Nerea Nieto (14-13).

Al descanso, las espadas estaban en todo lo alto y daba la impresión de que el partido sería igualado hasta que sonase la bocina del polideportivo Bidebieta.

Sin embargo, tras la reanudación, la situación cambió por completo. El Bera Bera supo aprovechar muy bien varios errores en el lanzamiento y en el pase del Liberbank Gijón, que no marcó en once minutos, y las locales despegaron en el marcador con letales contras que desarbolaron al 'siete' visitante (18-13), que no supo qué hacer para frenar el vendaval local.

Ante dicha circunstancia, Diego Lafuente volvió a parar el partido para intentar la reacción de las suyas. Pero fue un querer y no poder, porque las donostiarras, con una mayor profundidad de banquillo y una meta internacional como Merche Castellanos, que realizó veinte paradas, aumentaron su ventaja y el conjunto gijonés apenas opuso resitencia.

Así las cosas, Silvia Arderius, en esta ocasión en ataque posicional, puso a su equipo con un inalcanzable 22-13, que se incrementó con el paso de los minutos, que fueron un clavario para las jugadoras del conjunto fabril.

Pese a la superioridad local, el quipo gijonés lo intentó hasta el final, pero las donostiarras alcanzaron una diferencia de diez tantos a la conclusión del encuentro. Las de Diego Lafuente, que se presentaron en San Sebastián sin la extremo Natalia Montilla, lesionada en un entrenamiento hace diez días, también acusan la falta de la lateral zurda cubana Lorena Téllez, cuya llegada se espera este mes una vez que consiga el visado para salir de su país.

«Excelente primera parte»

El preparador gijonés comentó a la finalización del encuentro que «hicimos una excelente primera mitad, en la que plantamos cara a un equipo del potencial del Bera Bera», pero reconoció que tras el descanso «las paradas de Merche y la defensa que nos hicieron provocó precipitaciones en nuestro lanzamiento, que propiciaron sus letales contras».

El Liberbank Gijón, ahora cuarto en la tabla, a dos puntos del Rocasa y Bera Bera, que comandan la tabla, recibirá el sábado al Elche (19 horas, La Arena).