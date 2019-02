AJEDREZ Lionel Sierra, campeón de Asturias sub 10 Lionel Sierra. / QUIQUE64 Diego Vergara se impuso en la categoría sub 12 mientras que Steve Badillo venció entre los menores de 14 años ENRIQUE IGLESIAS Miércoles, 13 febrero 2019, 00:23

Han finalizado todos los torneos del Campeonato de Asturias de Edades. En el destinado a los sub 10 realizó una brillante actuación, ganó todas las partidas y se proclamó campeón Lionel Sierra. Muy bien estuvo también Javier González, que sólo cedió ante el campeón. La clasificación final quedó así: 1º. Lionel Sierra, con 7 puntos; 2º. Javier González, con 6; 3º. Miguel Menéndez, con 5,5; 4º-6º. Edén Álvarez, Nicolás Martín y e Iván López, con 5; 7º-10º. Enol Tuya, Daniel Sánchez, Mauro Álvarez y Carolina Mulet, con 5 puntos. La campeona femenina es Edén Álvarez. En el torneo sub 12 se impuso Ángel Martín a Diego Vergara y Lucas Antuña perdió con Iván Patón, por lo que tres ajedrecistas empataron en la primera plaza. El campeón, por desempate, es Diego Vergara. La clasificación es esta: 1º. Diego Vergara, con 6 (34,00) puntos; 2º. Iván Patón, con 6 (33,50); 3º. Ángel Martín, con 6 (33,00); 4º-. Ángel Álvarez, con 5,5; 5º-9º. Lucas Antuña, Daniel Vega, Miguel González, Mario Suárez y David Junquera, con cinco puntos. Campeona femenina quedó Silvia González. En el grupo sub 14 ganó con gran autoridad Steve Badillo y se proclamó campeón tras ganar las siete partidas. La tabla quedó así: 1º. Steve Badillo, con 7 puntos; 2º-3º. Miguel Suárez y Aitor Siscar, con 5,5; 4º-7º. Eduardo Castro, Paula Martínez, Omar Fernández y Víctor Asensio, con 5; 8º-10º. Álvaro González, María Joglar y Nicolás Díaz, con 4,5 puntos. Paula Martínez es la campeona femenina. En el torneo 16 se proclamó campeón Jonás Prado tras vencer a Carlos Martínez. Paula Bermúdez derrotó a Adán Álvarez, Iyán Guedes a Irene Vergara. La clasificación quedó así: 1º. Jonás Prado, con 6 puntos; 2º-3ª. Iyán Guedes y Paula Bermúdez, con 5,5; 4º-5º. Adán Álvarez y Carlos García, con 5; 6ª. Alicia González, con 4,5; 7º-12ª. Carlos Martínez, Nerea Cañón, Manuel Martínez, David Morán, Sergio Pérez e Irene Vergara, con cuatro puntos. Paula Bermúdez es la campeona femenina. Por último, en el torneo de los veteranos el triunfo fue para Dionisio Bombín, que suma su quinto campeonato en la categoría. La clasificación quedó así: 1º. Dionisio Bombín, con 6 puntos; 2º. Carlos Monge, con 5,5; 3º-4º. Manuel Ángel Castro y Andrés Montousse, con 5; 5º-12º. Charles Fernández, Antonio Manzano, Belarmino García, Antonio Acebal, Luis Miguel Ponce, Guillermo Casocobos, Juan Antonio Marcos y Juan Manuel Pérez, con 4,5 puntos. En la categoría de mayores de 65 años venció Luis Miguel Ponce, segundo fue Guillermo Casocobos y, tercero, Juan Manuel Pérez.

Torneo de clubes

Por otra parte, comenzó el Campeonato de Asturias de clubes con cincuenta y cinco equipos en competición. En División de Honor, el Ensidesa arrancó un valioso empate frente al gran favorito, el Real Oviedo, tras ganar Manuel Alvariño a Iyán Guedes y Ángel Garrido a Steve Badillo.

Jonás Prado triunfó en el torneo sub 16 tras doblegar en la jornada final a Carlos Martínez Dionisio Bombín y Luis Miguel Ponce vencieron en las dos categorías de veteranos

En tablas terminaron los encuentros de David Vigón frente a Alberto Andrés y de Javier San Claudio ante Diego Vergara. Saúl Pérez y Miguel Lanza perdieron sus duelos con Iván González y Aitor Alonso.

Los otros duelos finalizaron así: Siero-Universidad, 3,5-2,5; Grupo Covadonga-Pablo Morán, 3,5-2,5; y Oviedo 93-Grupo 64, 6-0. El próximo sábado se disputará la segunda jornada con estos encuentros: Real Oviedo-Grupo 64, Pablo Morán-Oviedo 93, Universidad-Grupo Covadonga y Ensidesa-Siero.