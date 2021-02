PIRAGÜISMO «Lucharemos para que el próximo Descenso del Sella valga por dos» El CODIS y el Principado mantuvieron ayer un encuentro para trazar la hoja de ruta de la prueba, suspendida el pasado año por la pandemia Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS, en el puente Emilio Llamedo de Arriondas. / XUAN CUETO VÍCTOR MANUEL ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 5 febrero 2021, 02:05

El Descenso del Sella dio ayer su primera palada para su regreso. Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso del Sella (CODIS), mantuvo ayer una reunión telemática con Berta Piñán, consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, y con Beatriz Álvarez, directora general de Deportes del Principado, para analizar la situación y trazar una hoja de ruta que permita el próximo mes de agosto que los mejores piragüistas del mundo regresen al Sella. La evolución de la pandemia, como siempre, determinará su viabilidad, pero desde el CODIS quieren adelantarse a los posibles escenarios para garantizar la viabilidad de la prueba.

«Nuestros esfuerzos van encaminados a que haya Descenso del Sella en 2021. Lucharemos por que lo haya y que valga por dos, porque no queremos otro año en blanco», explicó ayer Juan Manuel Feliz tras la reunión. El presidente del CODIS, no obstante, admite que «será muy diferente del de 2019, pero es una seña de identidad de Asturias y lucharemos para no tirar la toalla en una situación adversa».

El CODIS tiene por delante cinco meses de trabajo, ya que la prueba está previsto que se celebre el 7 de agosto. El equipo de Feliz desarrollará en las próximas semanas un plan que tendrá una doble vertiente, tanto deportiva como social. Los organizadores mantendrán hoy mismo un nuevo contacto para establecer dos comisiones que se encargarán de cada una de las áreas.

La comisión deportiva analizará las fortalezas y debilidades de los protocolos seguidos en otros deportes para la vuelta a la competición, siempre cumpliendo las normas sanitarias y multiplicando las medidas para evitar contagios en el entorno de la prueba. La segunda comisión marcará las pautas extradeportivas de una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con miles de visitantes llegados de toda España a Arriondas en cada edición. Se trata, quizás, del punto más delicado del borrador en el que se trabajará. «Será un Sella distinto, sin aglomeraciones», aclara Juan Manuel Feliz.

La intención de los organizadores es desarrollar el nuevo concepto del Sella conjuntamente con Sanidad y la Delegación de Gobierno, conscientes de que la evolución de la pandemia cambia constantemente e imposibilita manejar planes fijos a medio plazo. En principio, el borrador estará listo en mes y medio. Será entonces cuando el CODIS mantenga un nuevo encuentro con el Principado.

«Los deportistas nos transmiten cariño. Los grandes campeones quieren venir y para la gente que practica el piragüismo este es el punto culminante de su temporada, no se lo quieren perder. Nosotros vamos a trabajar para intentar que este año puedan disfrutar del Sella», apunta Juan Manuel Feliz.

En mayo de 2020, el CODIS decidió canceló la prueba prevista para el pasado mes de agosto ante la evolución de la pandemia. El año del covid impidió a Asturias disfrutar de una de sus grandes fiestas en su noventa aniversario. El nuevo Sella tendrá que adaptarse a los tiempos.