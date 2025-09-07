El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cristian, goleador del equipo y uno de los dos jugadores del Avilés Sport expulsados en la segunda mitad, conduce el balón. Paloma Ucha
Fútbol sala

El Lugo Sala despierta al Avilés Sport del sueño de la Copa del Rey

El equipo avilesino se adelantó en el marcador y consiguió irse al descanso con empate, pero acabó sucumbiendo en la segunda mitad

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:02

Por segunda temporada consecutiva, el Avilés Sport hizo historia al clasificarse para la Copa del Rey. Pero en ninguna de las dos ocasiones pudo ... obrar el milagro y eliminar a un equipo de superior categoría. Volvió a competir bien, pero al final la calidad de un Lugo Sala que tiene como objetivo regresar a la división de plata del fútbol-sala español se acabó notando (1-4).

