El Lugo Sala despierta al Avilés Sport del sueño de la Copa del Rey

Por segunda temporada consecutiva, el Avilés Sport hizo historia al clasificarse para la Copa del Rey. Pero en ninguna de las dos ocasiones pudo ... obrar el milagro y eliminar a un equipo de superior categoría. Volvió a competir bien, pero al final la calidad de un Lugo Sala que tiene como objetivo regresar a la división de plata del fútbol-sala español se acabó notando (1-4).

Como no podía ser de otra manera, Jardín de Cantos respondió de nuevo y la grada única del polideportivo avilesino se pobló de espectadores para seguir un partido en el que los locales afrontaban con mucha más fe e ilusión que opciones reales. Sin embargo, las expectativas comenzaron a subir exponencialmente cuando a los seis minutos de juego Cristian puso el 1-0.

Cuatro más tarde, el suflé empezó a disminuir con el empate de Isidro, pero aun así el Avilés Sport, defendiendo casi toda la primera parte con cinco faltas, al borde del doble penalti, consiguió irse al vestuario con empate en el marcador (1-1). Se podía, soñar, aunque era difícil.

Avilés Sport Sergio Marcos y Álex; Fran, Jairo Casal, Viti, Darío, Jaime, Borja, Nacho, Cristian y Carlos. 1 - 4 Lugo Sala: Adrián y Xavi; Yago, Miguel, Iván, Isidro, Javi, Segura, Pablo, Willy, Bruno, Mitxel y Dani. Goles 1-0: m. 6, Cristian. 1-1: m. 10, Isidro. 1-2: m. 24, Isidro. 1-3: m. 28, Bruno. 1-4: m. 38, Dani.

Árbitros Jonathan Manjón y Alejandro Fernández, con José Manuel Menéndez al crono. Expulsaron por doble amarilla a Jairo Casal y Cristian. Mostraron la amarilla a Sergio y Nacho; y a Bruno, Pablo e Iván.

Incidencias partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el polideportivo Jardín de Cantos, con la grada repleta de espectadores.

Sin embargo, en la mayoría de deportes las categorías están para algo y con el paso de vestuarios se juntaron varios factores que acabaron decidiendo el partido. La intensidad del Avilés Sport provocó la expulsión por doble amarilla de Jairo Casal y Cristian, dos de los jugadores más importantes del equipo avilesino, y esas dos superioridades de cuatro para tres posibilitaron los tantos visitantes de Isidro y Bruno (1-3).

En los últimos seis minutos, y a la heroica, el Avilés Sport apostó por portero-jugador en busca de marcar un tanto que le metiera en el partido, pero no consiguió generar mucho y, con el equipo cansado, el Lugo Sala sentenció marcando el cuarto por medio de Dani. Ahora, a pensar ya en la liga de Tercera División.