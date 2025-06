Luis Bárcena, el asturiano que reta el Canal de La Mancha a brazadas

Iván García Gijón Domingo, 29 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con bañador corto y una camiseta que anuncia el reto que se ha propuesto cumplir atiende Luis Bárcena (Gijón, 1968) a EL COMERCIO. «Yo fui nadador toda la vida, lo dejé y luego volví. Hace como diez años empecé a hacer travesías y siempre había tenido esta entre ceja y ceja». Si nada se tuerce, el gijonés cruzará a nado el Canal de La Mancha la primera semana de julio. «Son retos», bromea cuando se le pregunta por la motivación para emprender tal aventura.

Más de treinta y tres kilómetros separan por mar Francia de Inglaterra. En el dorso de la espalda de Bárcena, como si de un mapa del tesoro se tratase, aparece dibujada la trayectoria que cubrirá, con salida en la localidad anglosajona de Folkstone y llegada estimada a Caleis. «Eso ya depende de las corrientes un poco, pero lo importante es llegar a tierra». Lo tiene claro.

Para dimensionar la magnitud del reto basta reseñar que solo 21 españoles han cruzado a nado el Canal de La Mancha. Si lo completa, Bárcena se convertiría en el segundo asturiano en hacerlo, tras José Vitos en el año 1958. «Cuando empiezas a meterte en esto de la natación abierta te preguntas un poco cuál es el Everest de las travesías y yo creo que esto lo es». El nadador de 57 años cuenta con completar la distancia en unas doce horas. Todo está planificado, como no puede ser de otro modo. «Suelo hacer el kilómetro a nado a 16 o 17 minutos, pero calculo que saldré a hacerlo en 18 o 19 porque sé que es importante guardar fuerzar para el final».

La actividad está homologada, supervisada y monitorizada por la Channel Swimming Association, que pretende preservar al máximo las condiciones en las que se completó la primera travesía, realizada por el británico Matthew Webb en 1875. «Por ello, no te dejan usar neopreno, ni bañador de competición». Tiene que ser de tipo 'slip', el más parecido al calzoncillo clásico.

Segunda plaza

Conseguir hueco en la agenda para hacer el reto tampoco es tarea sencilla. «Yo empecé a planteármelo en octubre del año pasado, escribí a la asociación y me dijeron que fuese planteándomelo para 2026». Cada semana, siete pilotos de la Channel Swimming Association tienen licencia para poner en el mar el barco que monitoriza la actividad. «Escribí a todos los pilotos y hubo dos que tenían hueco, supongo que por una baja de última hora».

Bárcena tiene la segunda plaza para la semana del 2 al 9 de julio. «Hay un grupo de nadadores que van antes que yo. Cada día, como máximo, sale una expedición». Una vez salga ese primer grupo, él pasará a estar en la rampa de salida. «Todo depende un poco de la meteorología, hoy por ejemplo hacía 25 nudos de viento. Así es complicado», explica el nadador. Una vez reciba la luz verde para comenzar el nado desde la localidad británica de Folkstone un barco en el que estarán su mujer, su hija y su cuñada lo acompañarán. «Serán las que me vayan dando el avituallamiento», cuenta desde una de las rampas del Club de Regatas, poco antes de empezar uno de sus últimos entrenamientos. «¿Promesas? No he pensado en ninguna. Es un tema personal, de sentirme capaz», se reafirma.

