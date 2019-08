Luismi Pérez: «Afronto con muchas ganas esta nueva etapa en categoría senior» Josemi Pérez posa con el equipo de infantiles al que seguirá entrenando este curso. / PATRICIA BREGÓN «La idea es mantener el bloque y estar varias temporadas para propiciar el salto de jugadoras que ahora son juveniles y cadetes» El técnico gijonés toma las riendas de La Curtidora Universidad con el objetivo de «la permanencia» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 2 agosto 2019, 00:12

Josemi Pérez ha tardado un año en hacerse con las riendas del primer equipo de La Curtidora, que milita en Primera Nacional. El técnico gijonés, leyenda viva del voleibol femenino a nivel nacional, llegaba al club el pasado verano para encargarse de los equipos infantil y cadete y las circunstancias han querido que releve en su actual cargado a Dani Berrio, que pasa a ser director técnico del club.

«Afronto esta nueva etapa lógicamente con ilusión, aunque sabiendo lo complicado que es mantener la categoría. La idea es continuar con el bloque que hay en la medida de lo posible y esperar un tiempo para que vayan dando el salto juveniles, que ya lo están haciendo, y cadetes», equipo precisamente al que dirigió el pasado curso pero que dejará este año para centrarse en el senior y en las infantiles.

Josemi, seleccionador español junior entre 1991 y 1993 y segundo entrenador de la selección española absoluta femenina en 1993, ha dirigido a clubes de élite durante más de treinta años. En ellos, logró cuatro títulos de Liga de División de Honor femenina y cuatro Copas de la Reina, dentro de un palmarés de ensueño. Sin embargo, decidido a finalizar su carrera en Asturias, no se le han caído los anillos por volver a la base, ni tampoco ahora para regresar a una categoría que conoce de su paso por La Calzada. «No podemos marcarnos metas poco realistas. Lo importante es conseguir la permanencia y vamos a ver dónde podemos llegar. Hay que recordar que el año pasado costó trabajo mantenerse». En cuanto a los rivales, el gijonés reconoce que «la temporada pasada no vi muchos partidos de la categoría, pero me imagino que habrá dos o tres equipos que van a estar muy por encima y el resto estaremos en un nivel parejo».

El nuevo preparador de La Curtidora Universidad asume que la llegada de fichajes es complicada. «Sería bueno intentar traer a alguna jugadora, aunque sea jovencita, de clubes como La Calzada. Está Javi -Díaz, presidente del club- ahí moviéndose, pero es difícil, porque las jovencitas quieren estar en sus clubes». El equipo comenzará la pretemporada la última semana de agosto y se espera que la mayoría de jugadoras que estuvieron en el club la pasada temporada continúen, aunque ya se han producido dos bajas, ambas de jugadoras gallegas. Nieves que jugará en el Fertiberia Los Campos y Lola, cuyo futuro estará este curso fuera de Asturias.