María Schlegel espera por nuevos retos María Schlegel posa con un balón de voleibol en el polideportivo de Los Canapés. / MARIETA «Hay opciones de renovar en Italia, pero todavía no es seguro y no descarto ningún club ni país», explica La castrillonense disfruta de sus escasas vacaciones en casa mientras aguarda la oferta adecuada SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 10 junio 2019, 00:55

Después de una intensa temporada en Italia en las filas del LPM Mondovi, conjunto con el que llegó a la final copera de la Serie A2, la jugadora internacional castrillonense, María Schlegel, descansa en casa a la espera de conocer cuál será la próxima etapa de su extensa carrera, a pesar de que todavía no ha cumplido los 26 años.

Hija de deportistas, lo lleva en los genes y desde bien pequeña destacó tanto en atletismo como en voleibol, iniciándose en La Curtidora. Ha alcanzado la internacionalidad en ambas modalidades pero desde hace unos años, desmotivada «por el estrés que suponían las marcas», se dedicó en cuerpo y alma al voleibol. Comenzó en el Feel Volley Alcobendas y en apenas dos años alcanzó el potente Haro La Rioja y la selección española.

Su gran progresión le llevó a salir de España y firmar hace dos años por el CUS Torino de la Serie A2, pasándose hace un año al citado LPM Mondovi. «El objetivo era entrar en el 'play off' de ascenso y nos quedamos fuera por un set. También llegamos a la final de Copa, así que la temporada ha sido bastante buena». Sobre sus opciones de renovación con el equipo piamontino, la castrillonense explica que «en la Serie A2 sólo puede haber una extranjera por equipo, así que todavía no sé lo que va a pasar. Los equipos empiezan a hacer sus plantillas con jugadoras italianas y, dependiendo de qué posición necesitan reforzar, fichan a una jugadora u otra. Sé que están contentos conmigo y que les gustaría que me quedase, pero todavía no he recibido una oferta en firme».

Adaptación progresiva

Después de dos años en Italia María ya maneja el idioma y se encuentra perfectamente adaptada a la nueva cultura, pero los inicios no fueron fáciles. «Siempre había competido en clubes españoles tanto en atletismo como en voleibol y al principio el cambio fue grande. Llevaba tiempo fuera de Asturias, pero no de España, así que me tuve que ir adaptando poco a poco. Al principio me costaba entender el idioma, pues el italiano es más difícil de lo que puede parecer, pero gracias a las compañeras que he tenido en los dos equipos todo ha sido mucho más fácil», admite.

Como en Italia hay partidos durante la Navidad, María sólo puede regresar a casa en torno al mes de mayo, tiempo que dedica a descansar, disfrutar de la familia y los amigos pero también para entrenar. «Vivo de mi cuerpo y no puedo estar un mes sin hacer nada», asume. Así, acude al box CrossFit Avilés para mantenerse activa. «Todo lo que sea hacer ejercicio sirve. Me he apuntado a clases y la verdad es que ya noto las agujetas», sonríe.

María se toma con tranquilidad este tramo crucial de la temporada. A la espera de la propuesta más adecuada para sus intereses, no descarta nada. «Estoy a gusto en Italia, como digo, y me encantaría seguir, pero según lo que tenga encima de la mesa decidiré. No me cierro puertas». Después de competir en la máxima categoría española y en la segunda división italiana, la de Piedras Blancas asegura que «el nivel es más alto en Italia. En España hay mucha diferencia de nivel entre los equipos, la liga italiana es más fuerte porque es más competitiva. Todos los partidos suelen ser muy disputados y los equipos que un año están en la parte baja al siguiente optan al ascenso». No en vano, su exequipo, el CUS Torino, le adelantó por la derecha este curso después de haberlo hecho peor el anterior. «Cosas que pasan».

En lo que respecta a la selección absoluta, «una lesión de hombro me sacó del equipo y en las últimas convocatorias no he sido citada. Veremos qué pasa en el futuro. Les deseo suerte a mis compañeras, que lo están haciendo muy bien». Seguro que vuelve.