Marin Cilic supera a Carreño en el Challenger de Girona

J. A. G. Pablo Carreño no estará en las semifinales del Challenger de Girona. El tenista gijonés cayó en cuartos de final por 6-2 ... y 6-4 ante Marin Cilic, uno de los grandes competidores del circuito en la última década que, al igual que el asturiano, pelea por recuperar puestos en el ránking para alcazar el cuadro final de los grandes torneos. No estuvo atinado Carreño con su saque en el primer set. El gijonés llegó a perder su servicio hasta en tres ocasiones y eso fue una ventaja grande para el croata, que supo gestionar su ventaja. El escenario cambió en el segundo set. Y eso que Carreño empezó cediendo su saque en el primer juego. Sin embargo, reaccionó el asturiano y tuvo varias veces opciones de romper el saque pero no las culminó y acabó cediendo.

