Mario Copetti y el Oxigar Belenos separan sus caminos Viernes, 7 junio 2019, 01:20

Mario Copetti no será el entrenador del Oxigar Belenos la próxima temporada, ni tampoco del Pasek Belenos femenino. La tercera etapa del entrenador barcelonés en el club ha escrito un nuevo punto y seguido, pues ambas partes esperan que no se trate de un adiós, sino de un hasta pronto. Después de varias reuniones entre técnico y directiva, la decisión de mutuo acuerdo ha sido la de separar los caminos, pues el entrenador exigía un esfuerzo para el primer equipo que el club no puede asumir en estos momentos, al estar concienciado también con el crecimiento de la Escuela de Valores Pasek.