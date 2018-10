JUDO Mayoría de edad del Villa de Avilés José Ramón Díaz, Yolanda Soler, Carlos Fernández, Ana Hevia y José Ramón Tuero. / MARIETA El torneo internacional reunirá el fin de semana en nuestra ciudad a casi dos mil competidores en las categorías de base NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:17

El Torneo de Judo Villa de Avilés alcanza el fin de semana la mayoría de edad, 18 años, en el mejor momento posible, con un evento de gran magnitud deportiva y social con cerca de dos mil deportistas y otros tantos acompañantes, que durante tres días convierten a nuestra ciudad en un hervidero y el centro de atención del judo, con las mejores promesas de este deporte presentes en el Pabellón del Quirinal.

El pistoletazo de salida del torneo deportivo con mayor participación de cuantos se celebran en Avilés se dio ayer en el Ayuntamiento con la presentación. El Judo Club Avilés, la entidad que lo organiza, vive los tensos días previos ultimando los distintos detalles que han permitido al Villa ser un referente y un modelo a seguir.

El director regional de deportes, José Ramón Tuero, la concejala del Ayuntamiento avilesino, Ana Hevia, y el presidente de la territorial de judo, José Ramón Díaz Maseda, coincidieron en destacar la grandeza del evento, «el de mayor repercusión social tiene para la ciudad», subrayó Hevia, apoyándose en las cifras: 1.800 judokas, 230 clubes de las 17 comunidades autónomas y siete países. Además del nuestro, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria, Moldavia y Rumanía tendrán representación en el Villa de Avilés.

Díaz Maseda recalcó que «es un torneo que se ha ganado su reputación por méritos propios y todos quieren venir, hay lista de espera porque no hay sitio para más. Para la Federación Asturiana es un orgullo disfrutar de ello». Tuero invitó a los ciudadanos a presenciar un evento «del mayor nivel y muy atractivo, no hay muchos en Asturias. La gente que no lo conozca se sorprenderá por la estructura y la vistosidad», incidiendo en «la convivencia y el buen rollo que hay en este deporte».

Los detalles técnicos y deportivos del Villa de Avilés corrieron por cuenta de Carlos Fernández y Yolanda Soler, responsables deportivos del Judo Avilés. «Ya son 18 años y esperamos seguir muchos más. Es un orgullo escuchar que la concejala diga que el nuestro es el torneo de mayor repercusión en nuestra ciudad. No es fácil llegar a estos niveles, por eso no nos podemos relajar porque cada año es un reto organizar el Villa de Avilés y el objetivo es repetir el éxito de estos años anteriores y que la gente del judo se marcha satisfecha del buen trato recibido por la gente de aquí y la calidad de la competición».

El torneo repite categoría como puntuable para la Súper Copa de España en dos de las cuatro categorías, cadetes (sub 18) e infantiles (sub 15), completando el cartel los junior (sub 21) y los alevines (sub 13). Igualmente el programa de competición es el mismo de estos años: el sábado desde las 10.15 competirán los cadetes, y a partir de las 16.45 los junior; el domingo a las 9 horas será el turno de los infantiles, cerrando desde las 14.30 los más pequeños, los alevines, con 400 inscritos.

El judo local estará representado por el club anfitrión, el Judo Sanfer y el Judo Óscar Fernández, que forman parte de la veintena de clubes asturianos presentes en el torneo avilesino. Dentro de la amplia relación de judokas del Principado con posibilidades de estar en el podio del Villa, se encuentran

Cuenta atrás

Con algunos clubes de avanzadilla desde mañana jueves, será el viernes el día de llegada del grueso de equipos de fuera de Asturias. Además de tomar contacto con el escenario, hay que cumplir con la confirmación de los datos y el pesaje de los competidores, que se llevará a cabo de 18 a 21 horas en una dependencia habilitada al efecto en un pabellón del Quirinal que volverá a lucir sus mejores galas para un torneo que no para de crecer.