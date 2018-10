JUDO Dos medallas avilesinas en la Supercopa de España cadete Óscar Fernández con Mateo y Sofía. / CLUB ÓSCAR FERNÁNDEZ Sofía Barragans y Elisa Fernández se suben al podio en Vigo luciendo los colores de Club Óscar Fernández y Judo Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:40

El sábado dio comienzo la temporada cadete de judo con la Supercopa de España celebrada en Vigo. Judo Avilés y Club Óscar Fernández fueron los únicos representantes de la comarca que se desplazaron a tierras gallegas, logrando un metal cada uno por medio de las judocas Elisa Fernández y Sofía Barragans, respectivamente.

Elisa comenzó la competición perdiendo con la italiana Emma Soparegy por ippon de osea komi, pero lejos de venirse abajo, fue de menos a más. El primer combate de repesca era duro y complicado ante la madrileña María Gómez, pero poco a poco Elisa fue marcando la diferencia y resolvió en el GS marcando wazari de morote. El segundo la cruzó con Arregi, a la que marcó wazari de seoi al poco de empezar. En el pase al bronce ante Joane Buldain Elisa venció de wazari de morote y la medalla de bronce fue un combate muy disputado ante la madrileña Marta Morales, en el que la avilesina empezó perdiendo de wazari, consiguió igualar la contienda y ya en el GS volvió a marcar otro wazari que le dio la victoria y la medalla de bronce definitiva.

El resto del equipo no estuvo a mal nivel, pero no hubo más podios. Alba Barreiro perdió su segundo combate, Alicia Currás el primero, Javier Corral cayó en el tercero, Pablo Menéndez también, y el resto de la representación masculina no pasó de la primera ronda, sin opción a la repesca.

Por el Club Óscar Fernández, Sofía Barragans obtuvo la medalla e plata en la categoría de -70 kilos. La judoca local eliminó en el primer combate a la representante portuguesa Joana Morgado, en el pase a final a la vasca Janire Díez y sólo cedió en la final frente a la actual bronce nacional Yaylén González, de Canarias. Con este resultado, Sofía se coloca entre las primeras del ránking nacional de la categoría.

El representante masculino del club fue Mateo Solís, actual subcampeón de España de la categoría de -73 kilos. Mateo venció en el primer combate al judoca portugués Joao Garcés, posteriormente al madrileño Itzel Verbo, en octavos de final al portugués Miguel Carrera e hizo lo mismo en cuartos con el valenciano Iván Karataye.

Ya en semifinales no pudo con el campeón portugués Rodrigo Pires, y en la disputa de la medalla de bronce, el avilesino acabó perdiendo contra el andaluz Álvaro Cano a pesar de ir ganando por wazari a falta de 19 segundos. Un ippon inesperado dejó a Mateo en quinta posición. El maestro del club, Óscar Fernández, hizo las funciones de árbitro nacional en la competición.

La siguiente cita tendrá lugar en menos quince días en el polideportivo del Quirinal con la celebración de una nueva edición del Torneo Internacional Villa de Avilés, cuya participación volverá a ser máxima, al límite de la organización, y la prueba volverá a ser doble Supercopa de España, algo que no ocurre en ningún otro sitio en el país.