El mejor momento de Gerardo Menéndez Gerardo Menéndez con 'Costello DC', el caballo con el que conquistó hace unas semanas el campeonato de España. / ARNALDO GARCÍA El avilesino lleva tres años instalado en la elite internacional de saltos de obstáculos desde que irrumpió con 'Casino DC' y Tokio es su horizonte La conquista del campeonato de España con 'Costello DC' confirma sus dotes como jinete y preparador NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:28

La hípica es un deporte en el que el paso de los años no es factor determinante para un jinete si hay caballo. Los expertos advierten que la madurez se alcanza entre los 40 y los 55, y el ganador de los Juegos Olímpicos de Río 16, el inglés Nick Skelton, lo hizo con 58. Gerardo Menéndez Mieres, avilesino de 42 años, es un jinete que destacó en las categorías inferiores desde la escuela de El Forcón del malogrado maestro argentino Víctor Agüero, al que atribuye gran parte del éxito de la hípica avilesina con tres jinetes olímpicos: Alberto Honrubia, Sergio Álvarez Moya y Gerardo.

Pero sus éxitos hasta juvenil no tuvieron continuidad... hasta que cerca de cumplir los 40 se abrieron las puertas de par en par a lomos de un holsteiner, un caballo alemán bautizado 'Casino DC'. El binomio comenzó a dejarse ver en los mejores concursos y en 2015 llegó la explosión: «Ganamos la Copa de Naciones de Lisboa y a partir de ese momento he tenido la oportunidad de competir en dos Europeos, estar en Río 2016 aunque fuera de suplente, participar en muchos concursos internacionales de cinco estrellas y en doce copas de naciones con España».

En este tiempo en el que Gerardo Menéndez se ha instalado entre los mejores «he tenido que viajar mucho y es tiempo que pierdes de estar en casa con la familia, sobre todo por el pequeño, pero por lo demás mi rutina no ha cambiado nada, cuando no tengo concursos preparo los caballos de la yeguada que ya compiten o empiezan a hacerlo».

El avilesino lleva trabajando desde 2006 en la Yeguada La Mesada, en Villaviciosa, propiedad de José Antonio Díaz Carbajosa. Si ganar es un placer, para nuestro protagonista la satisfacción es infinita porque ha llegado arriba con productos propios: «A 'Casino' lo trajimos con seis meses y desde los dos años empecé a trabajar con él en las instalaciones que tenemos en Porceyo para preparar a los caballos de competición».

En este deporte la paciencia es la mejor virtud. Y Gerardo la ha tenido durante una década, el tiempo que 'Casino', de trece años, necesitó para convertirse en un caballo de primer nivel: «La mejor etapa la tienen entre los once y los catorce-quince años». Al que ha sido y es todavía su primer gran caballo, actualmente lesionado, le queda una parte de su camino en la más alta competición, pero en Porceyo hay relevo. Gerardo Menéndez se proclamó hace tres semanas en Madrid campeón de España absoluto a lomos de 'Costello DC', que es hijo de 'Casino'. «Tiene once años, nació en Villaviciosa por una casualidad, 'Casino' se mezcló un día con las yeguas y dejó a una preñada. No estaba prevista una monta y salió un caballo buenísimo».

Versión mejorada

Con su padre en el dique seco, el hijo ha dado el gran salto, nunca mejor dicho: «Estaba un poco en segundo plano, pero es muy competitivo. Se parecen en eso y en que tienen mucha fuerza, son muy enérgicos, pero 'Costello' es más ágil y rápido».

Ganar con caballos hechos en casa revela que Gerardo, además de buen jinete, es un gran preparador: «Eso parece», dice con modestia. ¿Y cómo se prepara un caballo de competición? Con trabajo, y conocimiento claro: «Es una rutina, aprenden a pasar por encima de los palos en el suelo, sin altura, porque al principio tienen miedo. Vas subiendo paulatinamente y cuando ya saben saltar los llevamos a concursos de saltos en libertad, sin jinete. No empezamos a montarlos hasta los cuatro años».

En un estado físico propio envidiable, Gerardo Menéndez tiene en su horizonte los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: «Estuve de suplente en Río y ojalá pueda competir en Japón, pero antes hay que ganarse la plaza. España se jugará la clasificación el próximo verano en el Europeo de Rotterdam», en el que espera estar junto al también avilesino Sergio Álvarez Moya: «Estamos siete-ocho para cinco plazas y cuando llegue el momento los técnicos decidirán el equipo según nos vean a todos».