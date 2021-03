Hockey patines «Tenemos mentalidad de equipo campeón» Natasha Lee, que pide concentración hoy ante el San Cugat, asegura que «vamos a por los tres títulos esta temporada» Natasha Lee conduce la bola en el partido de esta temporada contra el Borbolla. / ARNALDO GARCÍA J. L CALLEJA GIJÓN. Sábado, 27 febrero 2021, 03:39

Natasha Lee se muestra optimista esta temporada y piensa que el Telecable Hockey, que hoy se enfrenta al San Cugat en partido de la OK Liga Femenina (19.15 horas, Mata-Jove), llega al tramo decisivo del curso en un excelente momento de juego. La líder del equipo gijonés, que comparte la capitanía con Sara Lolo, asegura que el equipo «tiene mentalidad de campeón y va a luchar por todos los títulos». En este sentido, la que fue considerada como la mejor jugadora del mundo de hockey sobre patines pone de relieve que hay motivos evidentes para ilusionarse porque «acabamos la primera fase con un buen triunfo en la pista del Manlléu, uno de los favoritos, y luego abrimos la segunda con una gran victoria aquí, en casa, contra el Voltregá, que es el actual campeón de Europa».

Natasha Lee apuesta por sus compañeras ya que explica que se ha ganado a los rivales que van a estar en la pelea por las diferentes coronas. Y no se queda ahí: «Vamos a más desde que comenzó la campaña y estamos con bastante confianza, que es lo que se necesita para afrontar los grandes retos».

El Telecable vio frenada su excelente racha de victorias en su visita al líder Palau el pasado sábado, pero la exinternacional tiene bastante claro que solo «se perdió por pequeños detalles». Sobre cómo se encuentra en estos momentos, la veterana jugadora de quinteto fabril señaló que «estoy muy bien, tengo buen ritmo, voy en una línea ascendente como mis compañeras y me se salen las cosas como yo quiero».

Del San Cugat, el rival de turno hoy en Mata-Jove, destacó que no debemos confiarnos «porque, pese a que no aspira a jugar el 'play off' por el título, tiene un juego muy consistente que nos puede dar problemas».

Con respecto al choque de esta tarde, el entrenador Fernando Sierra, tiene a la plantilla al completo tras superar Marta Piquero y la francesa Vanesa Daribo algunos problemas físicos en las últimas jornadas.

Por su parte, en el grupo por la permanencia, el Areces visita al Borbolla de La Coruña (19 horas) y el Cuencas Mineras recibirá mañana al Vilsana (12.30 horas, Visiola Rollán).

Copa de Europa

El Telecable Hockey conocerá hoy su rival en la final a ocho europea (27-30 de mayo), que aún no tiene sede y que tiene muchas opciones de celebrarse en Gijón.