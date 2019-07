Natación | Mundial Mireia Belmonte, octava en los 1.500 libre ganados por Quadarella Mireia Belmonte, tras la prueba. / Efe La española no se había clasificado para la final, pero la baja de última hora de Katie Ledecky por enfermedad le permitió participar JAVIER VARELA Madrid Martes, 23 julio 2019, 14:31

Mireia Belmonte sólo pudo ser octava en la final de los 1.500 m libre del Mundial de Gwangju. La española no se había clasificado para la final, pero la baja de última hora de Katie Ledecky por enfermedad le permitió participar en la prueba tras haber terminado novena en la clasificatoria.

Pero si hace dos años en el Mundial de Budapest, Mireia Belmonte consiguió la plata en la prueba de 1.500, esta vez quedó la última con un tiempo de 16.02.10, su mejor marca personal de la temporada y seis segundos menos que su marca de la preliminar (16.08.37.

La victoria fue para la italiana Simona Quadarella, que impuso un ritmo tremendo desde la salida y supo aguantar el empuje de las rivales para terminar con un tiempo de 15.40.89). la plata, la alemana Sarah Kohler y el bronce de Wang.

«Nadar la final ha sido una oportunidad muy bonita y he hecho la mejor marca de la temporada»

«He ido de menos a más, como siempre. He luchado a tope y me he quedado a décimas de la australiana. Nadar la final ha sido una oportunidad muy bonita y he hecho la mejor marca de la temporada», aunque lamentó que se quedara «lejos de mi mejor marca pero que después de seis meses entrenando creo que está bastante bien», señaló Mireia en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Natación.

«He roto el hielo de las finales y estoy supercontenta. Me encuentro bastante bien y a ver que sale mañana en el 200 mariposa», finalizó optimista.