Moha Bakkali y María Suárez logran en Avilés el Campeonato de Asturias de 10K Salida de la prueba absoluta en plena calle de La Cámara, con la banda de gaitas El Piñote a la izquierda y la afición animando a la derecha. / FOTOS OMAR ANTUÑA Los atletas universitarios no dan opción a sus rivales en la quinta edición de una prueba avilesina que volvió a notar el calor de la ciudad SANTY MENOR AVILÉS. Domingo, 9 junio 2019, 02:09

La emotiva e histórica quinta edición de los 10 kilómetros de Avilés se saldó con los brillantes triunfos de Moha Bakkali y María Suárez, ambos atletas del Universidad de Oviedo que no dieron opciones a sus rivales en la lucha por la victoria. La carrera fue emotiva por los homenajes iniciales a Ana Hevia, concejala de Deportes, que se retirará de la vida política el próximo día 15, y a Elida Fernández -se le entregó un ramo de flores a su familia y se guardó un minuto de silencio-, corredora popular avilesina fallecida hace año y medio. Y también histórica, pues los 10K avilesinos ejercieron como Campeonato de Asturias en ruta.

Después de que los más pequeños disfrutasen por las calles de la ciudad, a las 18 horas llegó el turno para los mayores, con dos categorías absolutas dominadas de principio a fin por los a la postre vencedores. En chicos, Moha Bakkali puso la directa y dejó pronto atrás a Manu Guerreiro. «La carrera estaba bastante tranquila y quise pegar un tirón, aunque reservando fuerzas para el tramo final por si hacían falta». Realmente, no lo hicieron. El marroquí, residente en Siero, se encontró pronto solo en cabeza de carrera y «a partir del kilómetro cinco me dediqué a administrar la distancia», algo que no esperaba. «Manu y el resto de atletas estaban muy bien, igual que yo, y estaba preparado para una carrera más difícil».

El veterano atleta avilesino no pudo mantener la segunda posición, conseguida y celebrada por todo lo alto por Pablo Ibáñez. Manu estuvo a punto también de perder la tercera, pero en un sprint final muy sufrido consiguió subirse al tercer cajón del podio, demostrando que todavía le queda guerra que dar.

La prueba femenina tuvo un guión bastante similar, con María Suárez, atleta de Pola de Laviana, distanciandose pronto de Itziar Méndez, que se tuvo que conformar con el segundo puesto por tercera vez desde la creación de la carrera. «Es la primera vez que participo en la prueba y la verdad es que no me esperaba ganar. Al ver la lista de inscritos pensaba en el podio, pero Avilés me ha dado suerte este año. Lo he corrido todo aquí y he acabado ganando», explicaba con una sonrisa de oreja a oreja la protagonista nada más finalizar la carrera. A María le gustó el circuito, aunque «es un poco 'rompepiernas', con subidas, bajadas y giros». En tercera posición femenina se coló Marta Fernández, que les acabó ganando la partida a Maite Hernández y a María Quintela en los segundos cinco kilómetros de la prueba.

En cuanto a las categorías inferiores, cuyas pruebas no entraban dentro del regional, los vencedores en minibenjamines fueron Paula Álvarez y David Casado; en benjamines, Sara Álvarez y Lucas Fontanillas; en alevines, María Pérez y Juan José Prada; en infantiles, Clara Méndez y Pelayo Álvarez; en cadetes, Irache Lanza e Izan González; en junior, María Álvarez y Pepe Vega; y en juvenil, Alba Mosquera y Pelayo Alonso. Entre pequeños y mayores, participaron unos mil atletas.