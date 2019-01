Un musista con mucho pelo Nando, a la derecha, con Pepe y Gaspar, sus parejas de mesa. / G. G. Una frondosa melena y el bigote son dos de las señas de identidad de Nando Hidalgo, que lleva cuarenta años de brillante trayectoria NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 27 enero 2019, 01:22

Dicen de él a quienes preguntamos que «es una gran persona, nadie te podrá hablar mal de Nando. Y un gran musista». Así debe ser porque todas las referencias recogidas describen a Fernando Hidalgo Cuesta (Avilés, 14-12-1956) como uno de los más refutados participantes del Campeonato Avilesino, en el que ya va por las cuatro décadas de brillante trayectoria en distintas peñas, actualmente en la Sidrería El Mallu.

Su figura no pasa desapercibida al margen de lo apuntado. Y es que con 62 años a sus espaldas, luce una larga melena de la que se siente «orgulloso». Con ella lleva casi toda la vida, «me dejé el pelo largo a partir de los 15 años y solo me rapé una vez, en el servicio militar». La verdad es que no gasta mucho en peluquerías, «lo justo, alguna vez», para pequeños ajustes en un pelo que poco a poco va perdiendo su negro original por el grisáceo canoso.

Una cabellera a la que no piensa renunciar y que cuida con esmero: «La limpieza es lo primero, nunca llevo el pelo sucio». Y se hace la coleta con facilidad, «ya son muchos años, unas vueltas a la goma y listo, pelo recogido cuando toca». No es el único jugador del Avilesino que a su edad, o más, lleva el pelo largo y a ese rasgo añade otro que le acompaña también por los años: el bigote.

Nando lleva un año jubilado de su ocupación profesional en Triocar, donde se ocupaba de la sección de recambios, y sigue soltero, por lo que no existen impedimentos domésticos para disfrutar de las aficiones, con el mus en primer lugar: «Tampoco tuve problemas con el trabajo, nunca estuve a turnos».

El mus caló en Nando bastante antes de enfocarse en el mundo laboral: «Me aficioné mirando a los que jugaban en el Grupo de Mus Cristalería y practicando con amigos». A los 17 años empezó a participar en torneos con uno de ellos, Chus. En el Avilesino se estrenó con 22, jugando la segunda vuelta del torneo con la Sidrería Pepito: «Conocía a alguno de los que jugaban y les faltaba gente, así que me llamaron y empecé». Hasta hoy con el único lapsus de la mili, como le pasó a su melena.

Tras esa primera experiencia, Nando pasó por La Parrilla, el G.M. Cristalería, Navelgas, Casa Germán, Alfil, Málaga, Tres Monitos, Habana de Piedras Blancas, Xareu Bar Nacional y El Mallu: «Los primeros años me movía por amistad con algún jugador. Pero desde Los Tres Monitos somos los mismos, aunque hayamos cambiado de local». Alfredo y Gaspar, con los que había coincidido en sus comienzos en Cristalería, lograron que Nando se estabilizara en un equipo que va a más y en el que destaca como el mejor musista. Ocupa el cuarto puesto en la clasificación individual con 24 ganadas de 34.

Ha sido campeón del Avilesino en tres ocasiones, con Cristalería, Navelgas (con dos regionales) y Alfil, ganó el Rías Baixas con Juanma y con Chus el zonal de Lugo para el master nacional. «Me considero un jugador normal», dice Nando, que en El Mallu comparte mesa con Gaspar o Pepe.