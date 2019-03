TENIS Nadal se retira de semifinales de Indian Wells contra Federer por lesión ENRIC GARDINER MADRID. Domingo, 17 marzo 2019, 01:37

Vista la imagen de Rafael Nadal ante el ruso Karen Khachanov el viernes, parecía que había que ser muy optimista para confiar en que el español, que venció agónicamente al de Moscú en dos desempates, pudiera seguir en el torneo. El primer milagro, el de que Nadal ganara a Khachanov, se cumplió, pero no el segundo. En la tarde de ayer, el torneo de Indian Wells anunció a través de redes sociales que Nadal no podía seguir en la competición debido a una lesión en la rodilla y que, por lo tanto, el tan esperando duelo número 39 ante Roger Federer no se produciría.

«Calenté y sentí que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para competir al nivel al que hay que competir en una semifinales. Es difícil para mí aceptar estas cosas por las que estoy pasando en mi carrera. A veces siento que estoy en desventaja con el resto de mis oponentes», señaló el balear, quien hacía frente a sus décimas semifinales en un torneo que ha ganado en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013).

Miami, torneo que Nadal nunca ha ganado, será una de las primeras ausencias notables del español en el calendario de este 2019. A sus 32 años, Nadal opta por proteger sus articulaciones de cara a la gira de tierra batida.