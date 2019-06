El Narcea supera ya las doscientas capturas en lo que va de temporada tras una jornada que volvió a liderar con la aportación de quince salmones a su total.

Los ejemplares en este río correspondieron a Julio Alberto Fernandez Prieto, de Oviedo (6,800 kilos, a cebo natural, zona libre -donado Proyecto Arca-), Alfonso López González, de Cornellana (5,940, a cebo, zona libre), Marcelino Bigotes, de Gijón (6,015 kilos, a cebo natural, zona libre), José Pérez, de Bárcena (4,715 kilos, a cebo natural, zona libre), Víctor José Fernández, de Las Gallinas (5,735 kilos, a cebo natural, zona libre), Pablo del Canto de Sotrondio (5,250 kilos, a cebo natural, zona libre), por Maximiliano Martínez, de Salas (5,610 kilos, a cebo natural, zona libre), y Marino Álvarez Colado, de Láneo (4,700 kilos, a cebo natural, zona libre).

No fueron los únicos. También pescaron en el Narcea Nicolás García de Entrago (5,165 kilos, a cebo natural, coto Juan Castaño, José Luis Velázquez Calzón, de Cornellana (6 kilos, a cebo natural, zona libre), Sandra Otero Riesgo (6,140 kilos, a cebo natural, coto Arenas), un pescador que no quiso facilitar sus datos (5,485, a cebo, zona libre), Raúl Sánchez, de Siero (5,54, a cebo, zona libre) y otro de 5,2 kilos, a cebo, en la zona libre, de un deportista que no quiso hacer pública su identidad. Tampoco dio su nombre otro pescador más, que prendió a última hora uno de 6,48 kilos en la zona libre, a cebo.

Los ejemplares del Sella corrieron a cargo de Gari, de Villanueva (4,35 kilos, a cebo, zona libre), José Armando Devesa (7,570, a cebo, zona libre), José Daniel Pomarada, de Las Rozas (2,960, a cebo, zona libre), Juan José Peruyero, de Arriondas (4,1 kilos, a mosca, zona libre), Ezequiel de Con (4,9 kilos, a mosca, libre), Severino José Obaya, de Villanueva, (5,95 kilos, a mosca, zona libre), Raúl Roza, de Coya (4,660, a cebo, Mecedura de Ponga).

Y la única captura del Cares la echó a tierra David Fernández, de la conocida saga de 'los Cínicos' de Molleda' (3,9 kilos, a cebo natural, La Concha).