SURF Nerea Donaire no se baja de la ola Nerea Donaire celebra su triunfo en la final sub 18 del nacional. / OSEDOPIICO La surfista gijonesa se proclamó campeona de España sub 18 en Pantín y apura sus opciones de clasificarse para la World Surf League de Hossegor VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 7 julio 2019, 01:16

Tímida y natural, Nerea Donaire (Gijón, 2002) reconoce ser la primera sorprendida por su papel en los Campeonatos de España de Surf que se celebraron el pasado fin de semana en las playa de A Frouxeira y Pantín, en Ferrol. «Estoy muy contenta. Todo salió bastante y no me esperaba para nada estos resultados». Donaire logró cuatro podios en su participación y regresó a Gijón con el título nacional en categoría sub 18.

La Federación Española de Surfing celebró sus campeonatos nacionales entre los días 22 y 28 de junio en la localidad gallega de Valdoviño. Nerea Donaire se proclamó campeona en la categoría individual junior sub 18 y repitió así el título que logró en 2017 en la categoría sub 16.

Antes de esa medalla logró otra no menos meritoria. En categoría individual absoluta fue la única participante asturiana entre las 24 riders participantes y logró clasificarse para la final tras superar varias rondas. Finalizó en tercera posición. «Había mucho nivel, porque casi se pierde el Campeonato de España», recalca.

En los días posteriores fue el turno del Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, también en la playa de A Frouxeira, donde Asturias, dirigida por el seleccionador Pedro Méndez, alcanzó el cuarto puesto. Solamente Galicia, Cantabria y Canarias superaron al equipo asturiano, que logró finalizar la prueba por delante de Andalucía, Cataluña y Murcia.

En esta competición, Nerea Donaire aportó bastantes puntos al casillero asturiano con otros dos podios más. En categoría junior sub 18 finalizó en primera posición, mientras que en categoría absoluta terminó segunda.

Nerea Donaire, acompañada en Galicia por su entrenador Pedro Méndez, de la Escuela de surf Picante, culminó su exitosa participación el último día del evento conquistando el título de campeona de España sub 18. La joven gijonesa superó con mucha diferencia a todas sus rivales, con una puntuación total de 17.00 puntos en la final. Fue su cuarto podio de una semana inolvidable para ella.

Sin tiempo para descansar, Nerea Donaire piensa ya en sus próximos compromisos, con la mente puesta en la prueba junior de la World Surf League de Hossegor, Francia. Al encontrarse entre las quince mejores surfistas europeas del ranking, tiene serias opciones de clasificarse para la prueba final a disputarse en las Islas Azores en el mes de septiembre. «Intentaré hacerlo bien para clasificarme, porque es la última prueba del Campeonato de Europa», adelante la joven gijonesa, que se muestra agradecida a su técnico y sus patrocinadores por su trabajo durante todo el año.

La Selección Asturiana completó una notable actuación en los últimos campeonatos de España. Al margen de Nerea Donaire también brilló el llanisco Ricardo de la Hera, que ganó en categoría sub 16 masculino con una puntuación total de 13,45 puntos. Varios riders más alcanzaron las finales en sus respectivas categorías.