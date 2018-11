Nuevos talentos del stick y del arco Covadonga Zarauza, Diego Palomero y Sara Arroni, en el campo grupista. / DANI MORA Tres jugadores de la escuela de hockey y dos arqueras han sido convocados para los equipos nacionales de base J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 20 noviembre 2018, 00:26

El trabajo en la base de las secciones de hockey y de tiro con arco obtiene su recompensa. Tres jugadores del deporte de stick y dos arqueras han sido convocados por los técnicos de las federaciones españolas de ambas disciplinas olímpicas de cara a incorporarlos a sus distintos equipos nacionales para afrontar a corto plazo los diferentes compromisos internacionales.

En el caso del hockey, los citados son Diego Palomero para la Selección Española Sub 13, Sara Arroni para la Sub 14 y Covadonga Zarauza para la Sub 15.

Palomero, de 13 años, ha heredado de su padre Óscar, reciente campeón del mundo máster 45, la demarcación de portero. Según Falo Rodríguez, jefe de la sección de hockey en el Grupo, «es muy trabajador y tiene excelentes cualidades». Además, el meta grupista cuenta con opciones de incorporarse a la Selección Sub 16 si continúa con su buena progresión técnica.

Arroni, por su parte, se proclamó con 13 años subcampeona de España Sub 14 y destaca por su polivalencia al jugar en varias posiciones en el campo. Rodríguez, en este caso, subraya que «es muy fuerte físicamente y tiene una gran seguridad con la bola, pues comete muy pocos fallos durante un partido».

Mientras, Zarauza, de 14 años, actúa como centrocampista y delantera. «Tiene mucho carácter y es muy explosiva», dice el técnico grupista, quien añade que «si lo hace bien en estos entrenamientos tiene posibilidades de entrar en la Selección Sub 16».

No son los únicos jugadores del Grupo en los equipos nacionales de base en las últimas temporadas, ya que la meta Cristina Carrasco, que debutó en División de Honor recientemente con el SPV de Madrid, está en la Sub 21 y Pelayo Zapatero cuenta con opciones de ser convocado para la Sub 18, tras haber participado con la Sub 16, si durante el presente ejercicio destaca con el equipo de Primera División de la polideportiva sociedad gijonesa.

En lo que se refiere al tiro con arco, Ana Chamera, de 14 años, entró en el plan de tecnificación federativo por sus destacadas actuaciones en la Liga Asturiana, el Campeonato de Asturias y en la Liga Nacional. En opinión de Susana Martino, responsable de esta disciplina en la entidad de Las Mestas, «tiene una buena proyección y además es muy constante y se involucra mucho en los entrenamientos y en las competiciones».

De su compañera Alba Raigosa, campeona de España 2017 y de Asturias en su categoría, la entrenadora grupista recalca que «es una arquera de gran futuro, porque en su primer año cadete está entre los cinco mejores absolutos a nivel regional». Las dos componentes del equipo de competición de tiro con arco del Grupo tienen como objetivo esta temporada los nacionales al aire libre, que serán en el mes de junio de 2019.

Ana Chamera y Alba Raigosa participaron el pasado fin de semana en Madrid en la primera concentración de la Federación Española de Tiro con Arco. La entrenadora grupista, Susana Martino, quedó muy satisfecha porque «creo que han estado a un buen nivel y confío en que sigan contando con ellas».