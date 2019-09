«Nunca perdí la ilusión de volver a lanzar» Carmen en el estadio Yago Lamela, donde logró su pimera medalla de plata. / MARIETA Una lesión en el hombro y las circunstancias frenaron durante varios años su prometedora carrera, que ha retomado con la mayor ilusión La avilesina supera una larga travesía por el infortunio para recuperar su sitio en la élite de la jabalina NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 8 septiembre 2019, 01:46

Pocos, solo quienes están en su entorno, podían esperar que casi una década después una de las mejores promesas que ha dado el atletismo avilesino pudiera volver a la escena. Carmen Sánchez Parrondo (Avilés, 29-2-1992) fue subcampeona de España de lanzamiento de jabalina en 2010 en el estadio Yago Lamela y tras el bronce de 2011 su nombre se cayó del cartel.

Tras escalar una montaña de dificultades, el pasado sábado repetía la medalla de plata con su mejor marca de siempre: «Llevaba un buen año de resultados y tenía esa esperanza, aunque la marca que me dio la medalla la conseguí en el quinto tiro, cuando iba cuarta». Una medalla que sabe a oro aunque haya sido de plata. Por valor deportivo, pero sobre todo por lo que lleva detrás. «La de Avilés fue la primera, con 18 años y en casa, delante de tu gente. La del sábado supone mucho por lo que me ha costado y lo que he tenido que pasar, sobre todo con la lesión en el hombro. Nadie pensaba que podría, pero yo nunca perdí la ilusión de volver a lanzar, tenía esa espinita».

Carmen comenzó en el atletismo a los once años junto a su hermano Guillermo en la Atlética Avilesina, de la mano de José Antonio Suárez, Pepete: «Qué recuerdos, ahí sigue el hombre al pie del cañón. Me llevé una gran sorpresa el sábado cuando fue a verme al estadio. Estuvo en el campeonato de España y se llevó una gran alegría por mi medalla».

La avilesina dejó ver en las primeras pruebas sus cualidades para el lanzamiento de jabalina y empezó a ganar. Sin dejar la Atlética pasó a entrenar en Gijón con Francisco Ovies. Sus marcas y resultados nacionales llenaron el ojo de los mejores clubes y a los 16 cerró su etapa en la Atlética para vincularse al Playas de Castellón. En 2010 irrumpió en el absoluto de Avilés con su plata, a la que seguiría el bronce de 2011 y su traslado a La Coruña.

«Me fui por estudios, para cursar INEF, aunque poco después me trasladé a Pontevedra. También conseguí una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y decidí probar, pero no me adapté, así que regresé a Pontevedra». En ese lapso de tiempo apareció el problema que tuvo a Carmen dos años en el limbo. Una lesión en el hombro derecho, con el que lanza, y un diagnóstico erróneo: «Me decían que era sicológico y así fui tirando mal que bien hasta que no pude más y decidí operarme. Tenía un desgarro en un tendón y me pusieron cuatro anclajes».

Partir de cero

Las ayudas deportivas habían desaparecido y tras culminar los estudios Carmen comenzó a trabajar como entrenadora personal, al tiempo que volvía a echarle el ojo a la jabalina. Con el brazo derecho recuperado encontró acomodo en el Unicaja de Jaén, club al que se vinculó hace cuatro años sin dejar La Coruña, donde ha encontrado a un entrenador, Mecho Fernández, «fundamental» en este regreso triunfal.

«No he tenido mucha suerte y a veces tomas decisiones equivocadas, pero sabía que al final iba a encontrar una salida y aunque me ha costado mucho he conseguido volver». Con 28 años aún está en edad de llegar a lo más alto, a ser campeona, a soñar con grandes eventos como unos Juegos Olímpicos: «Sin ayudas es casi imposible. Salgo de trabajar a las diez de la noche y no puedo dedicarme cien por cien a la jabalina, pero sé lo que valgo, creo que tengo margen para subir la marca y voy a estar ahí dando guerra a las mejores de España. Siempre he sido muy competitiva y llegaré hasta donde pueda asumiendo mis circunstancias».