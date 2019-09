RUGBY «Mi objetivo es que los chicos den lo mejor de sí mísmos y se diviertan» Gonzalo Padró, Javier Álvarez y Felipe Blanco. / MARIETA El Pasek Belenos presentó ayer al internacional italoargentino, Gonzalo Padró, que hará las veces de entrenador y jugador ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 3 septiembre 2019, 00:09

El nuevo proyecto del Pasek Belenos para afrontar la próxima temporada en División de Honor B va tomando forma. El club avilesino presentó ayer de forma oficial a su nuevo entrenador, el internacional italoargentino Gonzalo 'El Buitre' Padró, que a sus 36 años afronta un nuevo reto en el equipo blanquiazul, en el que hará las veces de entrenador y de jugador.

Padró lleva menos de una semana en la ciudad pero ya ha podido tener una primera toma de contacto con los que serán sus jugadores a lo largo del año para sentar las bases deportivas del proyecto.

«He visto un grupo unido y con muchas ganas y no nos importa la categoría ni tenemos objetivos, lo que quiero es que los chicos den lo mejor y se diviertan», destacó ayer el nuevo técnico, que cuenta con la total confianza del club y es la gran apuesta personal del presidente, Felipe Blanco.

«Llevábamos mucho tiempo negociando con Gonzalo y tenerlo por fin con nosotros es un auténtico lujo. El Muro de Zaro verá este año a un jugador de otro nivel y van a disfrutarlo», alabó el propio presidente a su nuevo técnico en la presentación que tuvo lugar ayer en el hotel-restaurante El Balcón, establecimiento que colabora de forma activa con el equipo desde hace varios años.

El técnico argentino confesó que se entrenará por su cuenta para estar en perfecta forma física. En lo táctico contará con la ayuda de Toni Fernández y Mario Iglesias.

Sigue el lío con el Ferrol

No todo son alegrías dentro de las filas del Belenos. La incertidumbre se cierne sobre jugadores, técnico y directiva, que aún no saben con total seguridad si van a poder jugar en División de Honor B, a tan solo dos semanas del arranque ligero. Tras una primera denuncia, el Ferrol ha interpuesto en la Federación Española de Rugby un nuevo recurso de apelación, con la intención de que la cesión de la plaza en División de Honor B del CRAT al Belenos sea revocada.

El presidente, Felipe Blanco, ha mandado un mensaje de esperanza y tranquilidad respecto a este asunto. «Nosotros no hemos comprado la plaza y tenemos la conciencia muy tranquila. Lo que no queremos es opinar ni meternos en temas personales pero creo que no se dan cuenta de que nos están haciendo mucho daño».