Odriozola y Lucía Machado, los mejores en San Lorenzo

Gijón acogió ayer una de las grandes citas del surf nacional. La cuarta prueba del Circuito EDP Surf Pro, organizada por Skoolsurf Club, tuvo ... San Lorenzo como escenario y el nivel exhibido por los participantes no decepcionó. Con olas de algo más de un metro y unas buenas condiciones de viento se desarrolló la competición que contó con la presencia de cuarenta surfistas, entre los que figuraban, algunos de los mejores del panorama nacional. El mejor exponente del nivel era la presencia, por ejemplo, de Rubén Vitoria, séptimo en el Campeonato del Mundo celebrado recientemente en El Salvador.

No siempre ganan los favoritos a la hora de cabalgar las olas y ayer volvió a quedar de manifiesto esta máxima. Jacobo Trigo, que llegaba como líder del circuito, y el cántabro Sean Gunning, no pudieron entrar en semifinales, teniendo que conformarse con la quinta plaza. Sí lo hizo el local Alfonso Suárez, que estuvo a gran nivel y finalizó en tercer lugar.

La final la disputaron el cántabro Mario Rasines y el donostiarra Hans Odriozola, que resultó vencedor finalmente. No se puede considerar tampoco una sorpresa ya que el vasco se proclamó campeón del mundo sub 18.

Muchos curiosos y seguidores de esta disciplina no perdieron detalle durante una jornada en la que también brillaron las chicas. A pesar de que la prueba femenina tenía algunas ausencias, hubo también una participación importante. Eso no amilanó a la joven promesa asturiana Carla Méndez que, con apenas trece años, consiguió llegar hasta semifinales al igual que lo hizo la italiana afincada en Canarias, Daniela Boldini. A la final llegaron dos figuras del surf nacional como Bianca Tye y la insular Lucía Machado, subcampeona del mundo junior hace apenas dos años. No falló la canaria que estuvo más regular a la hora de adaptarse a la ola de San Lorenzo.