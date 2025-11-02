El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ganador masculino Hans Odriozola. SKOOLSURF
Surf

Odriozola y Lucía Machado, los mejores en San Lorenzo

Éxito de participación en la cuarta prueba del Circuito EDP Surf Pro, con sobrasaliente actuación de los representantes asturianos

J. A. G.

GIJÓN.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Gijón acogió ayer una de las grandes citas del surf nacional. La cuarta prueba del Circuito EDP Surf Pro, organizada por Skoolsurf Club, tuvo ... San Lorenzo como escenario y el nivel exhibido por los participantes no decepcionó. Con olas de algo más de un metro y unas buenas condiciones de viento se desarrolló la competición que contó con la presencia de cuarenta surfistas, entre los que figuraban, algunos de los mejores del panorama nacional. El mejor exponente del nivel era la presencia, por ejemplo, de Rubén Vitoria, séptimo en el Campeonato del Mundo celebrado recientemente en El Salvador.

