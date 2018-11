Los olayistas se enfrentan al primer reto de la temporada Algunos de los nadadores olayistas que participarán en el Nacional. / S. O. El equipo fabril participará desde el jueves en el Nacional de piscina corta que se celebrará en Barcelona CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:35

El equipo del Santa Olaya afronta desde el próximo jueves una de las grandes citas de la temporada en Barcelona, donde participarán en el Campeonato de España absoluto de invierno en piscina corta.

La entidad de El Natahoyo estará representada por catorce nadadores: Laura Pérez, Paloma Marrero, Ángela Pérez, Alexia Arredondo, Patricia García, Tania Rey, Laura Rodríguez, Francisco Macía, Marcos Rodríguez, Aroa Silva, Helena Robla Alba Marqués, Juan Luis Vega, Alejandro Martínez, Sergio Campos, Daniel Palacio, Sergio Martínez y César Castro. Es baja Antoñón que todavía permanece en Estados Unidos, pero que se incorporará a la disciplina del club gijonés próximamente.

De esa forma, el Santa Olaya acude con una de la formaciones más numerosas de los últimos años y con grandes expectativas de que sus nadadores suban al podio: «Tenemos esperanzas de hacerlo bien. Hemos realizado una excelente preparación y esperamos poder trasladarlo a buenos resultados», hizo hincapié José Rivera, director técnico de la formación gijonesa.

Los internacionales César Castro y Paloma Marrero lideran la escuadra fabril, en la que también destacan Marcos Rodríguez, Juan Luis Vega. El preparador olayista afirmó que también cuentan un buen equipo de relevos que «está bien colocado para entrar en la lucha por las medallas y seguro buscarán el podio hasta la última brazada».

Billete al Mundial

El técnico gallego destacó que será un campeonato «bonito y muy disputado». Y es que el torneo volverá a reunir a lo más granado de la natación nacional, entre los que estarán los nadadores que participarán en el Mundial de piscina corta que se celebrará próximamente en Corea. Entre ellos podría estar el olayista César Castro que ya ha realizado la mínima en 200 libre para la competición y que podría ganarse el billete para el campeonato en Ciudad Condal: «Esperamos que haga una buena competición, aunque aún no se sabe con cuántos deportistas viajará el equipo español al Mundial. No obstante, este torneo no es un objetivo prioritario para César Castro, cuya preparación está enfocada, fundamentalmente, para el que se disputará este verano. No obstante, aunque las medallas es lo más llamativo, José Rivera también considera que el mejor balance del torneo se completa con «tener un buen número de finalistas y la clasificación por equipos al término del torneo».

No obstante, el cuadro olayista ratifica la buena dirección de su proyecto deportiva con este potente equipo que tiene en su horizonte a corto plazo la Copa de España por clubes como uno de principales objetivos para la temporada. Además, a buen seguro que la motivación del equipo masculino de intentar el ascenso a División de Honor ante sus seguidores en la pileta gijonesa se convertirá en una motivación extra para los deportistas fabriles.

La convocatoria de César Castro para equipo nacional de vuelve al Santa Olaya a la senda de tener nadadores en La Roja. José Rivera considera que «contar con deportistas en la selección absoluta aporta los puntos que siempre nos dan mayor fuerza, aunque en los últimos años conseguimos tener varios nadadores en el equipo nacional en categorías menores y en competiciones de aguas abiertas»